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影／柯文哲爸柯媽挺朱哲成 竹南市場拜票

2019-10-26 11:08聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台北市長柯文哲的父母上午到苗栗縣竹南鎮第二市場，陪同台灣民眾黨提名參選立委的朱哲成拜票，柯媽媽一路向店家、攤販和買菜民眾寒暄問候，請大家支持朱哲成，不少民眾也熱情回應。

柯媽媽針對媒體詢問有關柯文哲「西藏喇嘛自焚」言論引發爭議，她直說「千萬不可以自殺啦，父母生下我們一條命，如果自殺父母不知道會有多傷心，這樣是不孝，對兄弟也無情，什麼事情都可以想辦法解決，為什麼要自殺？」，媒體詢問說有西藏人權團體要向柯市長表達抗議，柯媽媽回應「哎呀！每人都有每人自己的想法，他們要抗議就去抗議，我們那裡有叫人去自殺 ，沒有這回事。」

柯市長父母陪同朱哲成在市場掃街約 1個小時，柯媽媽向大家推薦朱哲成，強調他是民眾黨提名的，柯文哲沒有隨便讓人參加的，朱哲成認真打拚又有才華，所以她要向大家推薦。

台北市長柯文哲父母上午陪同民眾黨提名的立委參選人朱哲成 (中 )在苗栗縣竹南市場...
台北市長柯文哲父母上午陪同民眾黨提名的立委參選人朱哲成 (中 )在苗栗縣竹南市場掃街拜票。記者胡蓬生／攝影
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柯媽媽(中)在市場向民眾推荐民眾黨提名的立委參選人朱哲成(右)。記者胡蓬生／攝影
柯媽媽(中)在市場向民眾推荐民眾黨提名的立委參選人朱哲成(右)。記者胡蓬生／攝影
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柯文哲台灣民眾黨

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