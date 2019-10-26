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古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼

2019-10-26 07:19聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，將展示1930年代迄今，約百輛賓士、福斯等經典古董車款，轄區中壢警分局也共襄盛舉，派出4名男女警員穿上3個世代交通警察制服，配合復古車款展現濃濃懷舊風，讓道安宣導不再生硬，讓人眼睛一亮。

中壢警分局今、明會在活動現場，展示第一代至今年4月換裝的第三代新式戰術型警察制服，為本屆復古車展增添亮點。回顧警察制服歷史分為三階段，第一階段是在55至76年的卡其色警察便服。當時的警察攜帶勤務腰帶、戴膠盔，打綁腿。第二階段則是從76年延用至今年四月，制服改採搭配淡紫白色襯衫、領帶、藏青色長褲、大盤帽、皮鞋。

而今年4月換發的最新的第三代警察制服以藏青色為主，針對第一線勤務需求，著重舒適性、方便性及散熱性，重新設計的戰術型制服。中壢警分局秀出3代警察制服，也象徵警察對治安打拚、為民服務的心世代交替傳承，持續不變。

「2019經典古董車在桃園─大小玩童道安嘉年華」今年搭配古董車展推廣道安教育，以「路口慢看停」為主題，讓市民朋友實際體驗大客車或大貨車在轉彎處內輪差及視野死角危險性。明天也安排救援小英雄波力POLI的見面會，結合道安闖關送好禮活動，讓小朋友在玩樂時，也能獲得交通安全知識，歡迎市民朋友帶著小朋友一起來參加。

2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，轄區中壢警分局也...
2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，轄區中壢警分局也共襄盛舉，派出4名男女警員穿上3個世代交通警察制服，讓人眼睛一亮。圖／中壢分局提供
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2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，轄區中壢警分局也...
2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，轄區中壢警分局也共襄盛舉，派出4名男女警員穿上3個世代交通警察制服，讓人眼睛一亮。圖／中壢分局提供
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2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，轄區中壢警分局也...
2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，轄區中壢警分局也共襄盛舉，派出4名男女警員穿上3個世代交通警察制服，讓人眼睛一亮。圖／中壢分局提供
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警察制服車展

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