古董車在桃園嘉年華 男女警穿3代制服超亮眼
2019-10-26 07:19
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
2019桃園經典古董車道安嘉年華今、明2天在青埔高鐵前廣場登場，將展示1930年代迄今，約百輛賓士、福斯等經典古董車款，轄區中壢警分局也共襄盛舉，派出4名男女警員穿上3個世代交通警察制服，配合復古車款展現濃濃懷舊風，讓道安宣導不再生硬，讓人眼睛一亮。
中壢警分局今、明會在活動現場，展示第一代至今年4月換裝的第三代新式戰術型警察制服，為本屆復古車展增添亮點。回顧警察制服歷史分為三階段，第一階段是在55至76年的卡其色警察便服。當時的警察攜帶勤務腰帶、戴膠盔，打綁腿。第二階段則是從76年延用至今年四月，制服改採搭配淡紫白色襯衫、領帶、藏青色長褲、大盤帽、皮鞋。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
而今年4月換發的最新的第三代警察制服以藏青色為主，針對第一線勤務需求，著重舒適性、方便性及散熱性，重新設計的戰術型制服。中壢警分局秀出3代警察制服，也象徵警察對治安打拚、為民服務的心世代交替傳承，持續不變。
「2019經典古董車在桃園─大小玩童道安嘉年華」今年搭配古董車展推廣道安教育，以「路口慢看停」為主題，讓市民朋友實際體驗大客車或大貨車在轉彎處內輪差及視野死角危險性。明天也安排救援小英雄波力POLI的見面會，結合道安闖關送好禮活動，讓小朋友在玩樂時，也能獲得交通安全知識，歡迎市民朋友帶著小朋友一起來參加。
留言