桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴
2019-10-25 22:17
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
桃園慈護宮每30年舉辦一次祈安建醮慶典，將於今年11月15日起一連5天登場，建醮慶典期間將全面推動素齋素食，同時推出「醮」文化系列活動，廟方今天辦記者會，特別展示神明素食宴，邀請同樣主祀媽祖的北港媽、新港媽、鹿港媽、白沙屯媽等12間宮廟天上聖母到場饗宴，12道佳餚全為素食料理，也替30年才1次的祈安建醮盛典揭開序幕。
廟方指出，慈護宮祈安建醮慶典範圍涵蓋桃園傳統15街庄有桃園區、八德區和鄰近的龜山及蘆竹區，許多國中小學校也參與，即日起也分別由南門、文山與成功國小舉辦醮文化系列活動，包含書法比賽、寫生比賽、獅頭彩繪活動、市民歌唱大賞、民俗陣頭文化展演等。
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慈護宮管理委員會主委吳正宗、建醮委員會主委林建龍、市府民政局長湯蕙禎等人今天也換上傳統長袍馬褂，並請到八德來福星大餐廳主廚親自掌廚12道素食料理，一同上菜出場。
廟方指出，今年醮典最大特色是搭建在風禾公園旁的總醮壇，共有5個醮壇排成五行太極醮壇形狀，包括觀音壇、天師壇、北帝壇、城隍壇和福德壇以及玉皇壇等，是全國最具特色的醮壇，宛如元宵燈會般的精采布置，主壇高75尺、面寬150尺，相當壯觀。
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