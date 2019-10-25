桃園慈護宮30年一次祈安建醮 連5天推素食齋宴

2019-10-25 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園慈護宮每30年舉辦一次祈安建醮慶典，將於今年11月15日起一連5天登場，建醮慶典期間將全面推動素齋素食，同時推出「醮」文化系列活動，廟方今天辦記者會，特別展示神明素食宴，邀請同樣主祀媽祖的北港媽、新港媽、鹿港媽、白沙屯媽等12間宮廟天上聖母到場饗宴，12道佳餚全為素食料理，也替30年才1次的祈安建醮盛典揭開序幕。

廟方指出，慈護宮祈安建醮慶典範圍涵蓋桃園傳統15街庄有桃園區、八德區和鄰近的龜山及蘆竹區，許多國中小學校也參與，即日起也分別由南門、文山與成功國小舉辦醮文化系列活動，包含書法比賽、寫生比賽、獅頭彩繪活動、市民歌唱大賞、民俗陣頭文化展演等。

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慈護宮管理委員會主委吳正宗、建醮委員會主委林建龍、市府民政局長湯蕙禎等人今天也換上傳統長袍馬褂，並請到八德來福星大餐廳主廚親自掌廚12道素食料理，一同上菜出場。