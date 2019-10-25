桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格

2019-10-25 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



食物外送正夯，桃園市衛生局從今年5月開始針對與外送平台配合的餐廳查核，也同時稽查外送員雙手有無受傷與美食箱設備狀況，以免沾染食物。圖／桃園市衛生局提供 分享 facebook 新興餐飲外送平台崛起，因近來外送員交通意外頻傳，引起各界關注勞雇與食安問題，桃園市議會今天進行勞動局、衛生局工作報告，市府勞動局指出，桃園至少有4400名外送員上線，正輔導籌設外送員工會，市府衛生局也提到，掌握桃園約有5百間餐廳與外送平台合作送餐，今年迄今已稽查71家次，查獲1家餐廳違規擺放逾期食材，已經裁罰6萬元。

桃園日前發生首起美食送餐平台外送員車禍身亡意外，多名市議員如魯明哲、陳美梅、黃敬平等人紛紛質詢勞動局長陳靜航，了解平台與外送員勞雇關係，魯也提到，從事外送因時間自由，多是有駕照學生、等待當兵者、家庭主婦或有正職者也來兼差，市府勞動局應該積極協助，保障外送員權益。

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陳靜航說，外送平台業者雖與外送員簽訂承攬契約，但經實際查核認定具有雇傭關係，勞動部也已介入，下周一會有第一波稽查報告，另桃園市清查有5個外送員相關工會，目前也已接到籌組桃園市網路平台外送員職業工會、桃園市外送平台從業人員職業工會的申請文件，會盡快輔導2工會成立，維護外送平台人員籌組工會權益。

外送平台興起，業者餐點供應管道變得多元，市議員劉仁照、牛煦庭也要求衛生局加強食品安全衛生稽查力道，劉說，外送平台為新型交易型態，餐飲業者業績隨之上升，衛生局應協助了解食品有無變質疑慮、餐廳業者有無合法，替消費者把關食品安全。