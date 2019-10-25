桃市稽查食物外送員雙手 1家合作餐廳逾期食材不合格
2019-10-25 21:08
聯合報 記者張裕珍
／即時報導
新興餐飲外送平台崛起，因近來外送員交通意外頻傳，引起各界關注勞雇與食安問題，桃園市議會今天進行勞動局、衛生局工作報告，市府勞動局指出，桃園至少有4400名外送員上線，正輔導籌設外送員工會，市府衛生局也提到，掌握桃園約有5百間餐廳與外送平台合作送餐，今年迄今已稽查71家次，查獲1家餐廳違規擺放逾期食材，已經裁罰6萬元。
桃園日前發生首起美食送餐平台外送員車禍身亡意外，多名市議員如魯明哲、陳美梅、黃敬平等人紛紛質詢勞動局長陳靜航，了解平台與外送員勞雇關係，魯也提到，從事外送因時間自由，多是有駕照學生、等待當兵者、家庭主婦或有正職者也來兼差，市府勞動局應該積極協助，保障外送員權益。
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陳靜航說，外送平台業者雖與外送員簽訂承攬契約，但經實際查核認定具有雇傭關係，勞動部也已介入，下周一會有第一波稽查報告，另桃園市清查有5個外送員相關工會，目前也已接到籌組桃園市網路平台外送員職業工會、桃園市外送平台從業人員職業工會的申請文件，會盡快輔導2工會成立，維護外送平台人員籌組工會權益。
外送平台興起，業者餐點供應管道變得多元，市議員劉仁照、牛煦庭也要求衛生局加強食品安全衛生稽查力道，劉說，外送平台為新型交易型態，餐飲業者業績隨之上升，衛生局應協助了解食品有無變質疑慮、餐廳業者有無合法，替消費者把關食品安全。
衛生局食品管理暨檢驗科長張敬崴說，今年5月起即針對平台合作餐廳進行稽查，依食藥署訂定的食品良好衛生規範準則，稽查餐廳人員、環境與設施有無異常，也會一併稽查外送員送餐情形，了解其雙手有無受傷、美食箱擺設食物情形，並宣導外送員應注意清潔與保存，迄今稽查71家次，外送員都合格，有1家餐廳不合格，已開罰要求改善，並將持續稽查。
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