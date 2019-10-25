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苗栗優質大閘蟹評鑑 夫妻檔養出11兩公蟹創紀錄

2019-10-25 19:47中央社 苗栗縣25日電

苗栗縣25日舉辦年度大閘蟹評鑑競賽，苑裡鎮鄧良洲、李妙貞夫婦養出一隻重達11兩的...
苗栗縣25日舉辦年度大閘蟹評鑑競賽，苑裡鎮鄧良洲、李妙貞夫婦養出一隻重達11兩的大閘蟹「蟹王」，刷新歷年紀錄，成為會場展示焦點。（苗栗縣政府提供）中央社
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苗栗縣輔導養殖大閘蟹邁入第9年，今天舉辦年度評鑑競賽，由苑裡鎮夫婦鄧良洲、李妙貞分別拿下頭等、特等獎，兩人還養出1隻重量級11兩公蟹，刷新歷年紀錄，成為焦點。

苗栗縣政府結合兩岸產、官、學界技術交流，輔導縣內蟹農養殖中華絨螯蟹（大閘蟹），今年邁入第9年，從最先蟹苗引進、專屬飼料、水質抽驗，乃至上市前須通過64項藥物殘留檢驗合格，才能掛上「苗栗優質大閘蟹」產地認證標章和防偽蟹環，成功建立在地品牌。

縣府農業處今天在苑裡鎮漁香園餐廳舉辦年度優質大閘蟹評鑑競賽，共有32組參賽，由漁業署、水產試驗所及上海海洋大學等單位學者專家組成的評審團，依每隻大閘蟹「肥滿度」、「外觀」及熟蟹的「口味」逐一評比，由苑裡鎮森睿農園李妙貞拿下特等獎，她的丈夫鄧良洲也拿下頭等獎，是今年最大贏家。

鄧良洲夫婦今年也養出1隻重達11兩的公蟹，刷新歷年紀錄，碩大、極具份量的體型，也成為會場展示焦點。

鄧良洲指出，多年前和妻子利用家裡的4分多農地養殖大閘蟹，除了附近地理環境佳、水質優等條件外，也常和其他養殖戶切磋交流，修正養殖配方與技術，今年夫妻倆能同時獲獎，非常開心。

農業處表示，今年苗栗大閘蟹養殖戶共32戶，養殖面積約15公頃，採「疏養」模式，放養約22萬隻，以存活率3成計算，產量約6萬多隻，正值秋蟹肥美季節，消費者欲購買或品蟹可洽苗栗縣優質大閘蟹產銷協會；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會。

大閘蟹苗栗縣水質

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