新竹縣109年度總預算 支出重點涵蓋社福津貼
2019-10-25 19:02中央社 新竹縣25日電
新竹縣長楊文科今天在新竹縣議會進行施政報告時表示，明年度總預算重點將運用在社福津貼、計劃型工程補助等，盼照顧民眾，也推廣各項政策，帶動竹縣升級發展。
楊文科指出，明年將繼續推動打造國際AI智慧園區、台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫、變更新竹科學工業園區特定區主要計畫，以及興建自有廢棄物處理設施、生命禮儀園區重大建設。
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楊文科說，他推動國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜、英語教育向下延伸從小一開始、提高新生兒營養補助，不但強化孩子的學習環境，也讓孩子飲食更健康。
除了照顧孩子，楊文科表示，他在青年、勞工、長者也全力協助，如敬老福利津貼每月新台幣3000元，鄰長津貼每月2000元，也設立勞工權益基金、成立青年事務中心等，都將延續推行。
楊文科表示，新竹縣109年度預算總編列286.97億元，而一年稅收含統籌稅及地方稅約104億元，一般性補助款及計畫性補助款約136億元，加上其他收入總286.97億元，能達到收支平衡。
楊文科也感謝議長張鎮榮的建議，在維持財務穩健、不負債，進行預算調整。
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