以演算法規劃送貨路徑 漫漫物流要「快」還要「準」

2019-10-25 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



分享 facebook 「漫漫物流」為桃園市府青年局新明青創基地進駐的團隊，結合傳統物流與共享經濟，開發出Dolly物流平台及APP程式，以生鮮水產運送為主，有別傳統物流需要多達24小時的運送時間，平台將運送時間縮短至8甚至3小時；除了以往物流業強調的快，「還要準」，開發出「路徑動態規畫演算法」，全程掌握運送狀態，及時反應突發狀況。

漫漫物流創辦人長李立中指出，由於過去曾是物流業者，有感於傳統採取集中式物流，貨物經過多次營業所集貨、轉運中心運送，曠日廢時，無法滿足新鮮水產所需的即時性，因此開發出Dolly物流平台以「點對點直送」，解決傳統物流缺乏彈性的問題。

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利用「路徑動態規畫演算法」，搜尋線上待命接單的送貨員，30秒內快速貨配，同時為司機規劃出最佳路徑，縮短貨物運送時間，「減少貨損、增加新鮮度」。經過實測，利用Dolly物流平台系統，每日平均可多送出超過傳統物流的2倍包裹。

漫漫物流於106年創立，今年7月進駐新明青創基地，經新明基地媒合「桃園市青年農業推廣協會」及「家樂福量販車隊」，也與桃機周邊商店合作，以「在地創生」為概念，共同於桃園市復興區建立示範場域，家樂福車隊先於復興區接收民眾的農產訂單，回程時再將農產運送下山給消費者，除改善閒置的運輸能力，還能因應重要節日龐大的農產需求，使產品即時運抵市場，改善偏鄉物流問題，目前歷經三個月的驗證與修正，藉由實際經驗逐步優化Dolly平台系統。

李立中表示，目前平台處與測試接段，除了與家樂福量販車隊合作，旗下還有30名位外送司機；由於過去從事物流業，通路及客源發展健全，為應付龐大物流需求已和多達2000名外送 司機簽約，未來平台app正式上架也將全面上線。此外，日前外送員意外頻傳，李立中對此表示，旗下外送司機皆有保營業用意外險。