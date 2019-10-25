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台灣光復節竹市藍營向蔣公致敬 盼重返執政繁榮經濟

2019-10-25 15:53聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

今天是台灣光復節，國民黨新竹市黨部主委許修睿率黨員於素有「蔣公廟」之稱的天宏宮，在蔣公紀念歌聲中向蔣公銅像獻花致敬，許修睿說，歷史是一面鏡子，提供人們反思之道，飲水要思源頭，中華民國一度創造舉世稱羨的經濟與政治奇蹟，「哲人日已遠，典範在夙昔」，永懷蔣公具有跨時代特殊的意義。

許修睿與國民黨中常委呂學樟、黃國新黨部主委趙建爍、市議會黨團書記長張祖琰偕及黨團成員、立委參選人鄭正鈐等人向蔣公銅像獻花致敬，過程簡單隆重，氣氛莊嚴肅穆。

許修睿指出，中華民國在驚濤駭浪中成長，一路走來度過重重危機，由於現今政府的執政無能與失能，把原本好不容易建立起來的美好家園，陷入空前危機，惟有讓政黨再次輪替，國民黨重返執政，經濟才能繁榮，讓中華民國重返榮耀。

今天是台灣光復節，國民黨新竹市黨部主委許修睿（中）率黨員向蔣公銅像獻花致敬。圖／...
今天是台灣光復節，國民黨新竹市黨部主委許修睿（中）率黨員向蔣公銅像獻花致敬。圖／市黨部提供
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今天是台灣光復節，國民黨新竹市黨部主委許修睿（右三）率黨員高唱蔣公紀念歌，並向蔣...
今天是台灣光復節，國民黨新竹市黨部主委許修睿（右三）率黨員高唱蔣公紀念歌，並向蔣公銅像獻花致敬。圖／市黨部提供
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