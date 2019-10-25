新竹縣政顧問群組遭爆流竄造謠訊息 縣府：深表遺憾

2019-10-25 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



臉書粉絲專頁「只是堵藍」昨爆料，指出新竹縣縣政顧問LINE群組流竄造謠訊息，質疑群組成為造謠者的溫床，且縣長楊文科也在群組內；對此，縣府則回應，對於群組內出現不實訊息一事，深表遺憾，將勸說避免散布未經求證的不實訊息。

粉絲專頁「只是堵藍」PO出多張LINE群組對話的截圖，內容包括轉傳過去蔡壁如曾在公開LINE群組轉傳的質疑蔡英文博士論文的農場文章；已經被事實查核網站「MyGoPen」查證確認為合成改造成的「不准拒絕我」的早期課文，成員也在群組內發表「如此課綱人神共憤」、「真是令人憤慨，民進黨真是要亡國了」等看法。

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粉絲專頁「只是堵藍」批評，這些謠言都在網路上被澄清過，甚至相關政府部門也澄清了，「堂堂縣府顧問群組竟然成為造謠者的溫床」，引起不少網友討論，表示「組個律師團，告好告滿」、「高調啦，讓更多人知道」、「沒被發現的這種群組肯定不知凡幾」、「假言論自由行造謠之實，這招真的很中共」。