影／新竹市立動物園12月28日重新開放 挑戰遊戲拿好禮

2019-10-25 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／即時報導



新竹市長林智堅今天宣布眾所期盼的市立動物園將於12月28日重新開放，並發表動物園REBORN主視覺及宣傳動畫，也發起將臉書大頭照、封面照換為專屬視覺及參加「搶救動物大行動」遊戲的3C運動，希望大家一來為動物園開園宣傳。

市府今天在新竹公園風livehouse發表動物園REBORN主視覺及宣傳動畫，主視覺有河馬樂樂、老虎兄弟、紅毛猩猩、馬來熊等，採柔和明亮的配色，令人眼睛為之一亮，動畫主題則是一名小朋友乘船到動物島，為「黑白人生」的動物塗上繽紛色彩，打開籠子恢復自由，動物開心，參觀的小朋友才會開心。

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林智堅指出，市立動物園是台灣原址現存最悠久的動物園，更是三代人的回憶，改造歷經許多艱辛與努力，即將在12月28日重新開放，找回大家的記憶，更要給大家耳目一新的體驗與感受。

他說，動物園動物園再生計畫，以在公園裡的動物園及對動物友善的動物園為出發點，增加動物活動空間，打造動物友善環境，也增加人與動物的互動的空間，改變「動物關在籠子」的傳統做法，翻轉傳統「動物被看」的模式，將提供小朋友嶄新的生命教育基地，也會城市交流與外交的新觸媒。

市府也發起新竹市立動物園3C運動，希望大家將臉書大頭照、封面照更換為專屬視覺，一起挑戰特別製作的遊戲「搶救動物大行動」，為立動物園開園宣傳共襄盛舉，林智堅也跟與會的親子一起體驗挑戰，現場笑聲連連。