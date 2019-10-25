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五峰鄉甜柿節26、27日 新瓦屋登場來嘗鮮

2019-10-25 12:26聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

入秋後正值甜柿的產季，新竹縣五峰鄉公所本周末10月26、27日，將在竹北市新瓦屋...
入秋後正值甜柿的產季，新竹縣五峰鄉公所本周末10月26、27日，將在竹北市新瓦屋客家文化保存區，舉辦「2019五峰鄉甜柿節」。圖／新竹縣政府提供
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入秋後正值甜柿的產季，新竹縣五峰鄉公所本周末10月26、27日，將在竹北市新瓦屋客家文化保存區，舉辦「2019五峰鄉甜柿節」，除了新鮮甜柿外，還有段木香菇，以及用甜柿做的各種創意料理，歡迎民眾品嘗五峰鄉新鮮當季農特產品。

五峰鄉公所表示，每年10月五峰鄉進入甜柿節產季，種植面積高達70公頃，今年遇氣候異常，導致收成量僅以往3至4成，但柿農們細心栽種，仍維持高品質。不同於以往主打甜柿節，今年的展售活動也邀請五峰鄉香菇班一同加入，不只販售高品質甜柿，更推廣優良段木香菇。

鄉公所配合農委會所推動三章1Q政策，優先以生產追溯(QR-Code條碼)方式輔導農民申辦，使消費者了解生產者相關生產資訊，提升消費者對農產品的信賴感，期望透過公開完整的資訊，讓更多消費者認識五峰鄉的優質甜柿。

26日下午3點在新瓦屋也舉辦「食柿之秋－甜柿料理示範秀」，邀請專業廚師研發一系列甜柿料理，充滿視覺與味覺的震撼，讓這個秋天盛滿柿味。還有充滿藝術感的「柿女圖：彩妝大賽」，搭配甜柿的橘黃紅色彩妝重點，希望吸引更多年輕族群來參與，前三名有機會將高額獎金、獎狀、五峰甜柿禮盒帶回家。

錯過本周在竹北活動的民眾，還有11月2、3日在台北希望廣場的活動可參加，除了有一元甜柿搶購、搖搖好柿、甜柿滿盒（斤）送五峰鄉水蜜桃氣泡酒等好康，還安排許多精彩表演，天生歌姬-黃莉、動感美聲-田顏玫、原Band魅力-巴紮溜樂團、國樂女子團體、五峰天團婭霧舞蹈團等為現場炒熱氣氛，詳細活動內容可上臉書搜尋「五峰鄉甜柿節」。

入秋後正值甜柿的產季，新竹縣五峰鄉公所本周末10月26、27日，將在竹北市新瓦屋...
入秋後正值甜柿的產季，新竹縣五峰鄉公所本周末10月26、27日，將在竹北市新瓦屋客家文化保存區，舉辦「2019五峰鄉甜柿節」。圖／新竹縣政府提供
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