桃園聖保祿醫院擴建蓋新大樓 目標3年後完工

2019-10-25 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市區域教學醫院聖保祿醫院因應桃園人口成長，門診、急診人次大增，近年在醫院旁購地準備新建大樓，今天動土，圖為新建大樓模擬圖。圖／桃園市政府提供 分享 facebook 桃園市區域教學醫院聖保祿醫院因應桃園人口成長，門診、急診人次大增，近年在醫院旁購地準備新建大樓，歷經土地分區變更、申請建照等程序，今天動土，院長沈雅蓮修女、市長鄭文燦、立委鄭寶清、副議長李曉鐘等人參與；新建大樓地下5層、地上11層，總工程經費40億元，一般急性病床總床數將達到449床，也將強化心血管外科、胸腔外科、血液腫瘤科等科別，新建大樓預計民國111年12月完工。

聖保祿醫院位於桃園後站，就近提供桃園、龜山與八德區人口就醫資源，最早為診所型態，1970年代，由沈雅蓮修女出任院長以後，採取自給自足方式經營醫院，目前聖保祿醫院共有A、B、C三棟醫療大樓規模，迄今已經19年，據院方統計，門診與急診人次逐年成長，去年門診達到46萬人次、急診人次也來到7萬7人次，預估未來2年仍會持續增長。

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聖保祿醫院自民國95年就購入醫院旁1.51公頃土地，十多年來歷經桃園縣醫審會同意、桃園市都委會通過、衛福部許可增設床位，再經過市都委會、桃園市基地開發交通影響審查評估與等行政歷程，去年年10月新院區土地使用分區變更案公告實施，今年4月3日市政府核准建造執照，院方今天早上舉行綜合醫療大樓新建工程動土彌撒暨祝福禮，祈求平安順利。

市長鄭文燦說他上任後，就積極協助推動聖保祿醫院擴建醫療大樓案，現在終於盼到實質建造階段，未來完工將大幅提升急重症醫療能力，尤其桃園、八德人口持續成長，對於桃園幫助很大，市府也將持續增加周邊建設，如滯洪池、新闢道路等，強化生活機能。

市府衛生局指出，新建大樓工程興建後，一般急性病床總床數將達到449床，補強科別以心血管外科、胸腔外科、血液腫瘤科為主，也將補強醫療服務項目儒高壓氧治療、ECMO心臟輔助系統、門診化療專區等。