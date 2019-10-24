親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

苗栗苑裡米食季 割稻焢窯體驗農村趣

2019-10-24 22:45聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦「幸福苗栗米食季」，苗栗縣徐耀昌歡迎民眾踴躍參與，割稻、焢窯、看表演、品嘗特色美食，推廣苑裡的優質好米。

米食季結合苑裡鎮山柑、玉田、水坡、社苓、苑坑、苑港、泰田、福田、舊社9處農村再生社區，行銷在地產業，響應縣府在海線4鄉鎮推動「國際慢魚」運動，以建立與海洋共生共榮理念，帶動漁業觀光，推展海岸線旅遊。

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮夫人王慧珍、苑裡鎮長劉秋東等人今在參加在縣府舉辦的記者會，推薦苑裡優質好米，9個農村再生社區也展示在地特色風味餐。

 徐耀昌說，苑裡是苗栗縣的穀倉，農民推動有機米，可說是有機米之鄉，縣府推廣苑裡好米，連續第3屆在苑裡地區辦理米食季，感謝水保局等單位的補助支持外，今年且與9處農村再生社區共同擧辦，結合苑裡鎮農會彩繪稻田，邀請民眾體驗農村風情，支持在地農業。

 今年米食季為推廣慢魚精神，推出「苑你慢慢食」搭配焢窯及道地的割稻飯饗宴，提供漁產讓民眾享用，推廣農村旅遊，規畫「愛的穀粒活動」割稻打穀農事體驗，還有農村趣味闖關等，晚會邀請康妮媚表演小提琴及歌手杜佳琪、翁立友、流氓阿德、羅維真演唱。  

「愛的穀粒」割稻打穀農事體驗活動限額100位，每人100元，「苑你慢慢食」焢窯及割稻飯饗宴限額25組，每組4人1千元，同時參加愛的穀粒者可享8折，須網路報名付費，詳情可至 「苗栗休閒農業趴趴走」粉絲專頁（https://www.facebook.com/mlagritourism）查詢。

苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦...
苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦「幸福苗栗米食季」，苗栗縣長徐耀昌歡迎民眾參與，割稻、焢窯、看表演、品嘗特色美食，推廣苑裡的優質好米。記者劉星君／攝影
分享
苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦...
苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦「幸福苗栗米食季」，苗栗縣長徐耀昌歡迎民眾參與，割稻、焢窯、看表演、品嘗特色美食，推廣苑裡的優質好米。記者劉星君／攝影
分享
苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦...
苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦「幸福苗栗米食季」，苗栗縣長徐耀昌歡迎民眾參與，割稻、焢窯、看表演、品嘗特色美食，推廣苑裡的優質好米。記者劉星君／攝影
分享

農村再生徐耀昌苗栗縣

相關新聞

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」徐：說話是重了點 尊重立法

2019-10-24 20:47

衝衝衝！蘇貞昌勉勵中華隊爭取2020東京奧運資格

2019-10-24 18:52

被追討溢領育兒津貼 民憂沒公文遇詐騙

2019-10-24 18:23

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02

有線電視台多元付費 桃園3業者最快明年初上路

2019-10-24 15:29

全運會影片甜心主播讓網友歪樓 議員批：物化女性

2019-10-24 15:18

新竹縣首座公共托育家園開幕 小而美布置溫馨

2019-10-24 14:38

水利署、美墾務局訪竹市水岸改造亮點 讚嘆成果驚豔

2019-10-24 13:37

靈鷲山相揪桃園大悲行腳 轉動世界正能量

2019-10-24 12:10

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

縣府版卡關 苗議會藍營、時力擬各推石虎條例

2019-10-23 23:40

石虎又遭路殺 苗140縣道將設區間測速

2019-10-23 23:34

總幹事解聘案 通霄農會通過

2019-10-23 23:26

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

環境微整形...住戶憂如何維持 交通局掛保證

2019-10-23 23:14

桃園市東門國小周邊微整形 改善交安

2019-10-23 23:13

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

苗縣議會國民黨團推石虎保育自治條例 建設與保育並存

2019-10-23 20:42

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

台中人注意！旱溪西路豐原至潭子封閉 替代路線看這裡

2019-10-24 11:30

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

台中港三井OUTLET到高美濕地 下月起有免費接駁車

2019-10-24 15:19

議員問韓國瑜需不需要看醫生 侯友宜低頭憋笑

2019-10-24 17:22

台南科學園區千頃用地飽和 地方看好南側300公頃開發

2019-10-24 16:17

圓環轉彎要打方向燈？ 民眾霧煞煞

2019-10-23 23:59

逛傳統市場也能很舒適 社頭攤販市場6攤奪評選一星

2019-10-24 07:22

國民黨金門主委上演選前換將戲碼 黨員醞釀退黨

2019-10-24 19:35

影／竹崎僅存韓戰老兵 刺青訴說當年故事

2019-10-24 13:31

基隆議會周年慶開時空膠囊 她解封說出內容全場笑翻

2019-10-24 14:28

翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59

全運會今落幕 台東縣成績亮眼

2019-10-24 16:33

玩沙新去處 新店陽光公園多了向日葵造型沙坑

2019-10-24 07:18

韓國瑜批台南治水人謀不臧 黃偉哲神回：高雄不淹水了嗎

2019-10-24 12:31

浪漫台三線 老街賞藝術

2019-10-23 23:58

捷運族注意！國父紀念館站5號出口封閉至年底

2019-10-24 15:57

嘉市三期四行程機車 換購電動車最高補助2萬4千元

2019-10-24 18:49

彰化市要蓋火葬場？市長：有興建需求但要再評估

2019-10-24 19:40

11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02

綠議員批路平破功 高市府：目前需改善道路均前朝建設

2019-10-24 22:39

新竹縣首座公共托育家園開幕 小而美布置溫馨

2019-10-24 14:38

徐耀昌批同婚「絕子絕孫」徐：說話是重了點 尊重立法

2019-10-24 20:47

齊柏林風格 「海路漫行」看見西濱之美

2019-10-23 23:48

台灣自行車登山王挑戰賽 七星潭至武嶺進行交管

2019-10-24 19:35

砸5千萬推水岸自行車道 議員揭雜草叢生圍欄還壞掉

2019-10-24 16:30

籃球場天幕地方沒經費 侯友宜：我來做

2019-10-24 12:29

彰化火葬場地點無解 芳苑鄉提鄉親回饋方案測風向

2019-10-24 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top