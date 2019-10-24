苗栗苑裡米食季 割稻焢窯體驗農村趣

2019-10-24 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗縣府農業處將在11月2日下午在苑裡鎮彎麗路愛情果園旁，結合9處農村再生社區擧辦「幸福苗栗米食季」，苗栗縣長徐耀昌歡迎民眾踴躍參與，割稻、焢窯、看表演、品嘗特色美食，推廣苑裡的優質好米。

米食季結合苑裡鎮山柑、玉田、水坡、社苓、苑坑、苑港、泰田、福田、舊社9處農村再生社區，行銷在地產業，響應縣府在海線4鄉鎮推動「國際慢魚」運動，以建立與海洋共生共榮理念，帶動漁業觀光，推展海岸線旅遊。

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苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮夫人王慧珍、苑裡鎮長劉秋東等人今在參加在縣府舉辦的記者會，推薦苑裡優質好米，9個農村再生社區也展示在地特色風味餐。

徐耀昌說，苑裡是苗栗縣的穀倉，農民推動有機米，可說是有機米之鄉，縣府推廣苑裡好米，連續第3屆在苑裡地區辦理米食季，感謝水保局等單位的補助支持外，今年且與9處農村再生社區共同擧辦，結合苑裡鎮農會彩繪稻田，邀請民眾體驗農村風情，支持在地農業。

今年米食季為推廣慢魚精神，推出「苑你慢慢食」搭配焢窯及道地的割稻飯饗宴，提供漁產讓民眾享用，推廣農村旅遊，規畫「愛的穀粒活動」割稻打穀農事體驗，還有農村趣味闖關等，晚會邀請康妮媚表演小提琴及歌手杜佳琪、翁立友、流氓阿德、羅維真演唱。