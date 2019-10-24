國道桃竹苗出口匝道 將擴大抓違規

2019-10-24 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



11月1日零時起國道1號新竹南下出口匝道啟用高解析度攝影機，針對違規插隊、橫跨雙白線、槽化線等3項違規開罰。 圖／國道警方提供 分享 facebook

常在國道匝道違規插隊、橫跨雙白線、橫跨槽化線的駕駛要注意了，國道公路警察局第二公路警察大隊11月1日零時起，將在國一南下93.5公里新竹南下出口匝道啟用高公局建置的高解析度攝影機，告發以上三種違規，年底前，桃竹苗的國道還有5支要啟用。

國道警方表示，高公局到去年底在國道9處交流道出口設置高解析攝影機，可直接從影像辨識違規，目前陸續增設中，預計年底要在全台9處地點建置完成，包括國道1號竹北交流道北向、新竹交流道南向、頭份交流道南向、台南交流道北向、大灣交流道南向；國道2號大園交流道西向、南桃園交流道東向；國道3號大溪交流道南向、木柵交流道南向共9處地點，建置完成都要移交國道警方執法。

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警方呼籲駕駛人要下高速公路時，應提早變換至外側車道，跟著車隊循序進入減速車道，切勿在主線車道伺機插隊，以免造成後方車輛追撞肇事，違規者可罰3000至6000元。