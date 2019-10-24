衝衝衝！蘇貞昌勉勵中華隊爭取2020東京奧運資格

2019-10-24 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



行政院長蘇貞昌今日前往桃園國際棒球場，為備戰東京奧運的國家代表隊加油，並致贈加菜金，表示若世界棒球12強賽的三場預賽都「衝」過了，還會再頒發獎金給代表隊，勉勵選手爭取2020東京奧運參賽資格，請大家加油，一起「衝衝衝」。

蘇貞昌強調，已請教育部準備好獎金，若我國代表隊可到日本並贏得比賽，回國後將有更高的獎金，請選手們努力。

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蘇貞昌笑稱，認識他的人都知道他打橄欖球，不過他也會打棒球，但今天在代表隊面前不敢說自己會打棒球，因為代表隊的成員是大家的偶像，也是家中討論的話題人物。他女兒、女婿及孫女日前就一起去台中看彭政閔的比賽。

總教練洪一中表示，很高興院長來為代表隊加油。世界棒球12強賽在台灣有三場預賽，只要贏得這三場，我國代表隊就可到日本參加複賽，所以非常需要「衝衝衝」。今天見到院長，大家的血液裡都充滿活力，院長的笑容為隊員帶來很大的期待與希望。