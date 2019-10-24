被追討溢領育兒津貼 民憂沒公文遇詐騙

2019-10-24 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市每月發放育兒津貼，先前傳出因系統出包，多達1500筆溢領，最近有民眾反映接到公所追討電話，但沒有白紙黑字公文，擔心是否遇到詐騙？市府社會局今天指出，會再了解個案狀況，至於追繳溢領育兒津貼一定會寄發公文通知，詳列溢領期間、金額與還款方式，民眾收到公文後，也可回電區公所雙重確認，消減疑慮。

有媽媽上網PO文反映，9月接到區公所電話表示其溢領育兒津貼2萬元，並說會發公文通知，但她一個多月來都還未收到公文，未料公所最近再度致電表示，就算沒有收到公文，一樣要在月底還清款項，認為此舉不合理，其他媽媽網友看了擔心是詐騙，要她到公所求證。

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市府社會局兒童托育科指出，針對溢領育兒津貼案件，市府社會局一定會發公文給溢領民眾，清楚列出申請人資料、溢領期間與金額，並說明清楚還款方式與期限，若有疑義可在30天內提出申覆或訴願，隨公文另也附上劃撥單，視個案狀況或意願，也可採扣款方式處理。

兒童托育科長鍾梅金強調，一定會寄發公文詳列清楚資訊，以公文內容為準，若民眾擔心詐騙，建議收到公文後，可打電話到公所求證公文內容，民眾雙重確認後，也會比較放心。

另，市長鄭文燦上任喊出「一區一公托」政策，原本僅有7間公托中心，大溪、八德公托中心終於相繼在近日開幕，桃園區中路二號社宅、中壢新明市場也在趕工，希望能趕在年底前設置完成，目標年底前完成11間後，就僅剩平鎮、龍潭與復興區3區尚未建置公托中心。