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永豐餘啟用全台最大沼氣發電 可點亮台灣6000個家庭

2019-10-24 18:20聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

永豐餘新屋廠今天啟用全台最大的沼氣發電系統，系統年發電量近2000萬度，可點亮台灣6000個家庭，成為當前受矚目的綠色能源。新屋廠每天的沼氣產量為2萬8千立方米，甲烷純度達到80%，發電效率為40%，目前已設有兩套容量共計2400千瓦的發電系統，第三套容量1560千瓦的發電系統，預計明年第3季完工，屆時年發電量將達3200萬度，可供台灣近1萬戶家庭用電。

新屋廠沼氣發電系統全程以微生物分解、發酵、環境友善進行設計。在沼氣純化脫硫製程，為避免傳統化學除硫對環境造成的額外污染，也採用先進的生物脫硫方式。利用厭氧菌種培育技術，將事業廢棄物轉換成可供發電的沼氣，甲烷濃度達80％，直追號稱「最潔淨能源」的天然氣；且從排放水送進厭氧反應槽到產生沼氣，只需4小時，遠高於過去養殖、廚餘原料需要20到35天，效率提升近200倍。

之所以能創造高效率沼電，在於運用科技培育六種優質厭氧菌，並智慧管理系統控制溫度、酸鹼值等環境變數，提高厭氧菌分解效能，將沼氣發電的能量轉換率提升至40%以上，遠超過風力、太陽能等再生能源

目前新屋廠所培育的科技菌種，已獲得食品製造加工業等同樣具備厭氧生物處理系統的企業大量採購，同時也接獲印尼等跨國企業訂單。未來，新屋廠除自身的沼氣供電，還能將獨門菌種輸出給其他沼氣電廠使用，全面提升台灣沼氣發電效能。

此外，透過精密的環境條件掌控，新屋廠得以24小時連續不間斷產生沼氣，不似風場、日照受天氣、季節等因素影響；且沼電科技得以自由選擇發電時間，突破以往太陽能、風力無法供應尖載電力的缺憾。

永豐餘今日宣布，新屋廠正式啟用全台最大的沼氣發電系統。圖／新聞處提供
永豐餘今日宣布，新屋廠正式啟用全台最大的沼氣發電系統。圖／新聞處提供
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永豐餘今日宣布，新屋廠正式啟用全台最大的沼氣發電系統。圖／新聞處提供
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再生能源印尼

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