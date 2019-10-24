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翻轉中壢後站！中壢運動公園區段徵收獲審議通過

2019-10-24 18:17聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市中壢運動公園區段徵收計畫歷時6年審議，昨天獲內政部土地徵收審議小組審議通過，正式邁向實質開發，市府將於11月公告區段徵收、明年上半年動工，預計111年完成開發，市府將打造綜合體育場館、社會住宅、搬遷龍岡國小等公設，市長鄭文燦說，桃園將達標225萬人，原有都市發展用地已不敷使用，此案通過可望翻轉中壢後站，加速地方發展。

中壢運動公園（中壢體育園區）區段徵收案位於中壢後站，涵蓋環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等地，面積約72.97公頃，開發總費用約85億元，此案於6年前啟動區段徵收相關審議歷程，去年9月核定範圍及抵價地比例40%，今年陸續完成協議價購及公聽會並陳報區段徵收計畫等程序，昨獲內政部審議通過，預計111年底前完成配地、公共工程及點交。

市府地政局指出，此區段徵收案可望打通中壢前後站、解決發展不均問題，市府以「建構優質運動環境與普及市民運動參與」為規畫理念，希望打造中壢後站新核心，其中開發區工程設計施工由新建工程處負責，體育局將利用區內9公頃體育場用地，興建亞奧運賽事等級的多功能綜合體育場館，住宅發展處則將運用1.51公頃土地興建社會住宅，實現居住正義。

中壢運動公園區段徵收案另畫定住宅區、商業區、停車場、綠地、學校用地等，市府教育局配合龍岡路三段拓寬，將推動龍岡國小搬遷，遷至區內文小用地，市府捷運工程局則規畫捷運綠線延伸中壢線至開發區周邊，搭乘綠線即可轉乘機捷及中壢火車站，發揮路網效益。

該區段徵收案最大亮點是打造亞奧運賽事等級的綜合體育場館，市府指出，將興建多功能室內體育館，未來可提供SBL籃球比賽使用，也計畫將興建標準足球場，提升競技運動表現。

桃園市中壢運動公園區段徵收計畫歷時6年審議，昨天獲內政部土地徵收審議小組審議通過...
桃園市中壢運動公園區段徵收計畫歷時6年審議，昨天獲內政部土地徵收審議小組審議通過，正式邁向實質開發，市府將於11月公告區段徵收，圖為區段徵收範圍。圖／桃園市地政局提供
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桃園市中壢運動公園區段徵收計畫歷時6年審議，昨天獲內政部土地徵收審議小組審議通過...
桃園市中壢運動公園區段徵收計畫歷時6年審議，昨天獲內政部土地徵收審議小組審議通過，正式邁向實質開發，市府將於11月公告區段徵收，圖為區段徵收規畫。圖／桃園市地政局提供
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區段徵收體育開發區

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