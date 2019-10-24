做歐姆蛋也要講英文 桃市青埔國中雙語教學成效佳
2019-10-24 18:16
聯合報 記者陳夢茹
／即時報導
配合中央政策，桃園市青埔國中打頭陣試辦「雙語創新教學計畫」，今年七年級除英文課外，在美術、體育、音樂、家政、表藝課均採雙語教學模式，成果發表中由美籍外師Jason與家政教師王如玉共同指導學生，製作多種異國風味的歐姆蛋，用動手做的方式刺激學生學習英文的動機，更將外國文化一併帶入課堂中。
製作歐姆蛋的過程中，就讀九年級的同學李逸表示，課程很多互動有趣多了，也會比較敢說英文，比較沒有這麼死板；同學張妤瑄也說，課程中可以認識不同國家有什麼不同口味的歐姆蛋，比如說台灣最有名的芋頭，希臘是橄欖，夏威夷是鳳梨和火腿，再加上全英語的教學，可以學到更多英文的單字，且這些英文單字不只是課本中的單字，而是更加生活化。
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市長鄭文燦表示，雙語課程是用英語進行授課，而非上英文課，青埔國中試辦的成效相當不錯，在108年國中教育會考學生英語成績達B以上的比例達86.29%，遠高於全國的69.80%，因此市府會持續推動雙語教學政策，建立「雙語課程亮點學校」、「雙語試辦學校」及「雙語創新學校」 的完整體制，並將試辦每周三分之一課程以雙語方式進行授課視為目標。
桃市高國中小目前總計引進83位外師，其中高中16校、國中24校及國小37校，教育局配合行政院政策「2030雙語國家政策發展藍圖」，於106年推出「雙語創新教學計畫」，於8所中國小推行雙語教學，包括義興國小、快樂國小、內壢國小青埔國小、大坑國小、山豐國小、青埔國中及大園國中，共聘用22名外師協助計畫推動。
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