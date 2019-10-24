青年人才培育成果分享 拓展視野及職場競爭力

2019-10-24 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ／桃園即時報導



中原大學於日上午舉辦「職前Rich x 未來Catch」108年青年人才培育成果分享會。桃園市長鄭文燦表示，市府為拓展青年視野及職場競爭力，結合產業資源推出一系列青年人才培育活動，今日邀請同學及企業代表進行分享，見證青年朋友在產業、學校及市府三方積極協助下的成長與蛻變，市府會持續以多元培育的資源，來提升青年朋友的職場競爭力。

青年局今年陸續推動「一日職場體驗」、「企業實習」、「海外參訪」、及全台第一個以機器人操作系統為主題的「Taoyuan ROS Summer School 機器人暑期課程」。目前已舉辦33場大學生職場體驗，並媒合250名青年至49間在地企業實習，其中約四分之一選擇留用原實習企業服務，找到發揮專長的工作場域。青年局今年也再度與新加坡Sea集團合作，帶領20名青年至新加坡、泰國及印尼進行企業參訪，深入瞭解跨國電商與電競產業運作模式，提升國際競爭力，拓展國內外產業視野。

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鄭文燦說，世界各國都很重視創新與青創，市府自104年成立青年局以來，持續推動各種創新人才培力措施，包括成立青創指揮部、安東青創基地、新明青創基地等3個青年創業基地，並將陸續完成亞矽創新研發中心、虎頭山物聯網創新基地及幼獅國際青年創業村，讓年輕朋友可以接軌世界潮流。此外，市府就業服務處也推動「青年安薪讚 就業大滿貫」青年就業三讚方案，今年青年首次就業津貼已有8千多人受惠，目前勞動部也跟進試辦。