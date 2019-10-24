11個地區風箏爭奇鬥艷 苗栗市風箏節把天空變繽紛

2019-10-24 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



秋高氣爽、九降風起，苗栗市「九降風起紙鳶情揚美食飄香」風箏文化暨客家美食節，10月26、27日在苗栗市後龍溪河濱公園登場，今年意象88節、近百公尺長的「龍頭碗身」風箏今天搶先亮相，苗栗市長邱鎮軍、市民代表會主席邱炳光等人施放升空，邀請民眾看風箏、享美食。

苗栗市風箏節表現客家特色，今年第9年辦理，將有11個國家、地區風箏達人參加，創歷屆新高，邱鎮軍、邱炳光等人今天在後龍溪河濱公園推介，「龍頭碗身」風箏升空暖身，近百公尺的長龍壯觀，也為藍天白雲增添繽紛顏色。

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邱鎮軍說，碗在客家文化中具有傳承象徵，「龍頭碗身」風箏邀請苗栗市大同國小學童手繪，建功國小同學施放更具傳承意義，此外「碗」還有顧飯碗的意涵，展現苗栗市拚經濟、讓市民發大財的決心，邀請遊客看風箏，也不忘到店家享用美食。

邱鎮軍並預告風箏節還有17公尺的抹香鯨、15公尺紅猴王、10公尺霸王獵鷹、鳳凰花轉輪風箏，及客家特色柿子風箏等大型藝術風箏，還有新加坡14歲葉勇爵、法國Francis夫婦、北京風箏隊等風箏高手齊聚，相當有看頭。