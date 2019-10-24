龍潭三和綠能示範農村啟用 發電用電自給自足

2019-10-24 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園市龍潭區和窯文創園區，繼獲環教農村社區及金牌農村獎項，由市府規劃為三和綠能示範農村。市長鄭文燦今天出席啟用典禮時表示，三和社區不僅是傳統文化與新興科技並存的地方亮點，更領航引導其他社區發展防災型安全社區，市府將持續推動各項綠能政策，落實低碳生活，發展再生能源，建立低碳綠色城市。

市府經發局表示，桃園積極推動綠能政策，截至107年桃園市累計再生能源裝置容量達354.4MW（百萬瓦），其中太陽光電為123.7MW（百萬瓦），與升格前比較，成長達22倍。

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龍潭和窯文創園區內，新建置5.4 kW（千瓦）太陽光電、6kW（千瓦）風力發電，並搭配5 kW（千瓦）燃料電池系統及18 kWh（千瓦小時）儲能設備，此外也建置5支風光互補路燈，提供農村公共場域空間用電需求，發生災害時可做為緊急電力72小時以上，打造循環經濟、自給自足的綠能示範農村。

龍潭區三和社區居民主要以種茶為業，保留許多客家傳統文化，並積極推動窯燒為地方特色，以「和窯」製作很多生活器皿、發展文創商品及體驗活動，開創農村文創新品牌，讓文創與節能結合，成為三和社區的新亮點。

市長鄭文燦表示，復興區奎輝部落的原住民族綠能社區，也已建置完成，總經費約700萬元，希望未來桃園能推動建置更多綠能社區，大幅提升防災能力。