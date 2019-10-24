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有線電視台多元付費 桃園3業者最快明年初上路

2019-10-24 15:29聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

NCC自2017年底提出「多元選擇付費機制」規劃草案，桃園市3家有線電視業者，北桃園、北健已經通過審核，市府預計明天將南桃園送審，如通過審核市府預估3家有線電視新方案最快明年初上路，費率從最低200至包含光纖網路的1200元不等，多名桃園市議員今質詢提到，民眾對方案了解不清楚，擔心權益受損。

桃園市政府計，目前全市裝台戶數分別為，北桃園11.7萬戶、北健11.9萬戶，南桃園24萬戶，總共47.6萬戶，之前北桃園、北健有線電視提報NCC均陸續通過審核，而南桃園電視台也排定明天送審。

市議員林政賢、陳雅倫，張運炳今質詢均提到，有線電視多元付費方案和民眾權益相關，加上業者原本提供的收視頻道常常多達1、200個，不過一般人實際收視需求並未這麼高，如果有更彈性多元選擇調降費率會更便民，也希望能盡快完成審核程序。

林政賢指出，在住宅與手機用戶端部分，尚有高達6成以上民眾不清楚該政策，反而是網路調查有7成知道，用戶偏好調查恐會失準。

桃園市政府新聞處長詹賀舜說，已經和NCC表示桃園有3家有線電視業者，而北桃、北健已經通過審核，明天排定南桃園審核，月底會有結果，如若通過希望最快能在明年出和3家業者達成共識，確認方案細節後正式上路。

詹賀舜說，對於多元付費方案事前有做調查了解民眾需求，也請業者主動宣導，希望在這段實施前的半年時間內繼續宣傳，盡量讓大部分人都知道方案，同時繼續和業者討論收視頻道細節並作調整。

南桃園推出方案除包括原本現有基本頻道510元，A組200元包括26 個頻道（南桃園節目總表、公用頻道、 公視3台、民視、TBC 桃園生活台、台視、 大愛、中視、人間衛視、華視、公視、TBC 樂活台、好消息、原住民族電視台、客家 電視台、番薯衛星電視台、台視新聞台、 台視財經台、台視綜合台、華視教育體育文化台、國會頻道1台、國會頻道2台、 Channel News Asia 、 Bloomberg Television、阿里郎電視台、大愛2台），B組1200元，有現有基本頻道，再加 20M 光纖寬頻上網 服務，C組599元現有基本頻道，再加超級錄影神器。

桃園3家有線電視多元付費新方案陸續送NCC審查，最快明年初上路。記者曾健祐／攝影
桃園3家有線電視多元付費新方案陸續送NCC審查，最快明年初上路。記者曾健祐／攝影
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