新竹縣首座公共托育家園開幕 小而美布置溫馨

2019-10-24 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹即時報導



新竹縣首座公共托育家園落腳新竹縣政府，今天舉行開幕活動，縣府社會處表示，園所可收托12名幼兒，其中2成名額優先照顧弱勢家庭，今年預計將再成立4所公托家園，至明年共10處，總目標為全縣15處。

縣長楊文科表示，新竹縣平均年齡39.23歲，是全台排名第3，僅次於桃園市、新竹市的年輕城市，0至3歲孩童約1.54萬人，人口比例占2.75%。為了讓年輕人「願婚、樂生」，今年至明年縣府將陸續設置10處公共托育家園，新手父母能安心托育、放心工作。

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社會處長李國祿指出，首座公共托育家園建置於縣府內，作為公部門對少子化議題重視的「領頭羊」，第一期選定的2處公共托育家園，除了已經開幕的縣府內公托家園，還有竹東鎮東正社區活動中心3樓，硬體設施也已完工，即將公開上網招標。 剩餘的4所公托家園正與各閒置空間單位接洽，可望在湖口分駐所舊館、竹北婦幼館、竹東國小、新埔代表會舊館等成立。

縣府公共托育家園將由社團法人台灣幼兒早期教育協會承辦，協會理事長劉百純表示，園所是「小而美」的家庭氛圍，可收托12名幼兒，幼兒出生滿2月至未滿2歲者皆可報名，園內規畫保健室、客廳、餐廳、體能活動區、廁所等，玄關的置物櫃則能讓家長放置孩童的餐具、衣物、尿布等用具。