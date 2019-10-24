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水利署、美墾務局訪竹市水岸改造亮點 讚嘆成果驚豔

2019-10-24 13:37聯合報 記者黃瑞典／新竹即時報導

水利署長賴建信昨傍晚與美國墾務局副局長David Palumbo等人由新竹市長林智堅導覽，參觀港南運河公園、17公里海岸、親子沙灘、國際風箏賽場與魚鱗天梯等水岸改造亮點，林智堅感謝水利署支持，新竹市獲前瞻建設水環境第3期核定近8億元，將持續改善新竹左岸、漁人碼頭與17公里海岸，打造微笑水岸。

水利署9月推出「新竹市微笑水岸：親水正潮」改造成果影片，賴建信昨邀長年進行台美水利技術交流的David Palumbo及專家參訪，其中港南運河公園閒置多年，6月全新啟用，增設親水平台、pushbike體驗區及開放獨木舟水上活動，改造成果令賴建信、David Palumbo等人讚嘆連連，直說「新竹是座美麗的城市」。

林智堅指出，行政院前瞻基礎建設水與環境啟動以來，經市府團隊努力，成功把「水」帶回城市中，讓市民近距離擁抱、親近水，讓這座城市周邊水域與生活結合在一起，騎著單車就可以共譜河、海、港的微笑曲線。

他說，上任後投入超過25億元打造微笑水岸，透過整合觀光與自然資源，優化整體環境，例如17公里海岸線串連新竹漁港、港南運河公園、南港賞鳥區、賞蟹步道、香山濕地，營造出與自然共舞、與環境共生的自然景觀。

新竹市在前瞻基礎建設水環境計畫第3期再獲中央核定8億元經費，將針對微笑水岸持續精進，包含港南運河水質改善、17公里沿線橋梁補強及左岸濱水廊道景觀營造等全面規畫。

市府工務處指出，頭前溪左岸以「生態優先、景觀營造、低度維護管理」3大原則規畫，提升左岸河濱生態多樣性及運動休憩功能，營造具備運動、休憩、生態教育等多功能的親水環境；新竹漁港致力轉型為觀光休閒漁港，導入觀光休閒機能兼顧漁業永續的需求。

水利署長賴建信與美國墾務局副局長David Palumbo等人昨傍晚由新竹市長林...
水利署長賴建信與美國墾務局副局長David Palumbo等人昨傍晚由新竹市長林智堅導覽，參觀魚鱗天梯等水岸改造亮點。圖／市府提供
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