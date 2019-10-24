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靈鷲山相揪桃園大悲行腳 轉動世界正能量

2019-10-24 12:10聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

靈鷲山「2019大悲行腳」相揪到桃園，11月2日（周六）下午2點到5點在桃園區第一河濱公園登場，桃園講堂以「幸福桃園，地球平安」為主題，邀請桃園市長鄭文燦等人參加，以持誦大悲咒與禪修方式，將共振梵音從桃園傳遞到全台、全球，散播愛與和平理念，為台灣祈福，也回向桃園幸福、地球平安。

靈鷲山開山住持心道法師慈悲行願，發願以行動愛護家園、人群，透過「大悲行腳」啟動個人修行的小齒輪，進一步帶動社會、地球這個大齒輪，產生正向循環的能量，一起用大悲行腳轉動美好的世界。

為什麼近來天災人禍、暴力抗爭頻傳？佛陀說：「是共業的結果。」老子說：「是不順應天地運行所造成。」心道法師也表示，所有現象都是心的投射，極端氣候、森林大火、社會失序、政治紛擾不斷發生，在在暗示我們的心出現了問題。

靈鷲山佛教教團表示，要怎麼減少或消彌時局動盪、人心不安呢？佛陀告訴阿難尊者說「若有國土災難起時，…，七日七夜身心精進，誦持如是大悲心陀羅尼神咒，令彼國土一切災難悉皆除滅，五穀豐登，萬姓安樂」，持誦「大悲咒」就是升起觀世音菩薩的慈悲心，從利益他人，反照自心覺性，供養自性如來。

靈鷲人秉持心道法師的悲願及觀音法門傳承，發願以觀音菩薩的慈悲願力，實踐愛地球、愛和平。2015年開始，在靈鷲山祖庭宜蘭龍潭湖，首辦第一屆大悲行腳活動後，每年發動各區會講堂由北而南接力舉辦，一路從基隆中正公園、台北市大安森林公園、新北市樹林猐寮公園，號召信眾持誦大悲咒的，為當地及全球祈福，今年邁向第5屆，由桃園講堂負責。

桃園講堂執事妙慧法師說，今年大悲行腳以幸福桃園為中心點，希望將大悲咒的殊勝功德，從桃園擴散到全台灣、全世界，並回向地球平安，共創美好人間淨土。妙慧法師也呼籲別小看個人的修行力量，只要願意從心改變，就能幫助自己與利益他人，並將這份正能量傳遍各地。

靈鷲山佛教教團桃園講堂以「幸福桃園，地球平安」為主題舉辦行腳活動。圖／靈鷲山佛教...
靈鷲山佛教教團桃園講堂以「幸福桃園，地球平安」為主題舉辦行腳活動。圖／靈鷲山佛教教團提供
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靈鷲山佛教基金會連續舉辦大悲行腳活動，圖為去年行腳畫面。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山佛教基金會連續舉辦大悲行腳活動，圖為去年行腳畫面。圖／靈鷲山佛教教團提供
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