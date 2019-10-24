新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典
2019-10-24 07:59
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
聽說過新丁粄嗎？一場以新丁粄為主軸的「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，將於10月25日、26日在台3線113.5公里處苗栗縣獅潭鄉新店村登場，傳承客庄特有的新丁粄民俗文化。
苗栗縣政府主辦、獅潭鄉新店社區發展協會執行的「印頸文化・薪火相傳」活動，今年連續第7年舉辦，成了客家山村盛事，新店社區發展協會理事長蕭芳纓說，早期農村社會男子是重要勞力來源，家中新增男丁，要打新丁粄，堆疊叩謝天神添丁賜福，祈求平安長大，並分送新丁粄向親戚、鄰里報喜。
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新丁粄象徵父母對家中添丁的喜悅及對孩子的期許，新丁粄也是美食，切成條狀煎炸煮都相宜，新丁粄是客家庄特有民俗文化，「印頸文化・薪火相傳」活動10月25日安排4所國中、小學生校外教學，在義民廟製作新丁粄，體驗傳承客家文化。
10月26日規畫千歲團特色踩街，古禮新丁粄祭天神祈福，傳統臉譜DIY及三腳採茶戲等，還有在地生態小旅行、客家文物展、客家風味餐，及農特產展售等活動，新店社區歡迎全國遊客來兜熱鬧。
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