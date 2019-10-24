親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

MLB／大聯盟官網證實 劉致榮2293萬加盟紅襪

不只陳同佳 這5件事蔡政府的髮夾彎可大了

新丁粄客家傳統文化再現 打造獅潭新店山村慶典

2019-10-24 07:59聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

聽說過新丁粄嗎？一場以新丁粄為主軸的「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，將於10月25日、26日在台3線113.5公里處苗栗縣獅潭鄉新店村登場，傳承客庄特有的新丁粄民俗文化。

苗栗縣政府主辦、獅潭鄉新店社區發展協會執行的「印頸文化・薪火相傳」活動，今年連續第7年舉辦，成了客家山村盛事，新店社區發展協會理事長蕭芳纓說，早期農村社會男子是重要勞力來源，家中新增男丁，要打新丁粄，堆疊叩謝天神添丁賜福，祈求平安長大，並分送新丁粄向親戚、鄰里報喜。

新丁粄象徵父母對家中添丁的喜悅及對孩子的期許，新丁粄也是美食，切成條狀煎炸煮都相宜，新丁粄是客家庄特有民俗文化，「印頸文化・薪火相傳」活動10月25日安排4所國中、小學生校外教學，在義民廟製作新丁粄，體驗傳承客家文化。

10月26日規畫千歲團特色踩街，古禮新丁粄祭天神祈福，傳統臉譜DIY及三腳採茶戲等，還有在地生態小旅行、客家文物展、客家風味餐，及農特產展售等活動，新店社區歡迎全國遊客來兜熱鬧。

苗栗縣獅潭鄉新店社區「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，以新丁粄為主軸，別具客庄...
苗栗縣獅潭鄉新店社區「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，以新丁粄為主軸，別具客庄民俗文化傳承意義。圖／新店社區發展協會提供
分享
苗栗縣獅潭鄉新店社區「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，以新丁粄為主軸，別具客庄...
苗栗縣獅潭鄉新店社區「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，以新丁粄為主軸，別具客庄民俗文化傳承意義。圖／新店社區發展協會提供
分享
苗栗縣獅潭鄉新店社區「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，客家戲劇演出也是一大亮點...
苗栗縣獅潭鄉新店社區「印頸文化・薪火相傳」產業行銷活動，客家戲劇演出也是一大亮點。圖／新店社區發展協會提供
分享

新丁粄苗栗縣文物

相關新聞

歷時近一年...桃市第二行政園區選址仍未定

2019-10-23 23:21

縣府版卡關 苗議會藍營、時力擬各推石虎條例

2019-10-23 23:40

石虎又遭路殺 苗140縣道將設區間測速

2019-10-23 23:34

總幹事解聘案 通霄農會通過

2019-10-23 23:26

環境微整形...住戶憂如何維持 交通局掛保證

2019-10-23 23:14

桃園市東門國小周邊微整形 改善交安

2019-10-23 23:13

全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億

2019-10-23 22:31

苗縣議會國民黨團推石虎保育自治條例 建設與保育並存

2019-10-23 20:42

保障外送員勞動權益 桃市輔導成立2工會

2019-10-23 17:22

龍杰違法賣狗挨罰20萬元 時力議員批：輕罰

2019-10-23 16:18

影／全運會8獎盃亮相 環保材料生動描繪桃園人文風情

2019-10-23 16:11

影／監測石虎相機遭竊 農業處：這是有針對性的

2019-10-23 14:13

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

石虎路殺 140縣道再斷魂

2019-10-23 14:01

桃園東門國小周邊環境微整形 要讓行人受尊重幸福感

2019-10-23 12:22

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關

2019-10-23 12:09

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

不滿市區有鐵皮違建 柯文哲再批阿扁「違建特赦令」

2019-10-23 19:42

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責

2019-10-23 11:08

泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責

2019-10-23 11:12

不怕景觀吊橋退燒 南投縣還有2座將啟用

2019-10-23 18:03

三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件

2019-10-23 12:16

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

中一中停車場爭議 前交通局長王義川喊不知情挨批卸責

2019-10-23 18:02

竹市議會歷屆議員回娘家 老議員憶當年

2019-10-23 17:18

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

稻草藝術結合音樂 來田中過文藝周六

2019-10-23 17:55

議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線

2019-10-23 12:43

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

北北基桃異地還書不成 侯友宜：北市較麻煩

2019-10-23 14:45

台南又有學校疑似集體食物中毒 三分之一學生請假未上學

2019-10-23 17:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

揭神秘面紗 台南水道博物館擁台南最大百年羅漢松

2019-10-23 14:11

看過來！抓蟲賺外快 彰縣荔枝椿象成蟲每公斤1千元收購

2019-10-24 07:25

台西鄉間道路30年未修破損 張麗善：籌措1200萬改善

2019-10-23 13:19

基隆好物一次滿足 假日來文化中心喝下午茶看郵輪

2019-10-23 12:07

國防部國家軍事博物館 今通過北市環評

2019-10-23 12:40

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

鄰長一當70年 他說：我是里長的分身

2019-10-23 17:55

88嬤照顧8歲曾孫 彰化西南角故事多6世代合作記錄成書

2019-10-23 22:46

「駁二嬉啤派對」周末登場 搞怪扮裝萬聖乾杯

2019-10-23 14:09

金門機場3野犬闖入航班受影響 總統專機將至…射殺2隻

2019-10-23 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top