全國石虎路殺最多道路苗栗140縣道 改善工程2.2億
2019-10-23 22:31
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣今年發生20件石虎遭路殺、21隻石虎死亡，其中140縣道就發生7件，累計在140縣道發生路殺有12起，是全國石虎路殺最多道路，苗縣府工務處爭取前瞻計畫，提出「縣道140道路改善工程（苑裡、卓蘭）」，基本設計資料已送公路總局核定中，經費2.2億元。
22日晚間縣府農業處接獲民眾通報，140縣28.5公里卓蘭往三義方向發現石虎屍體，研判是公石虎，頭部、胸部遭撞擊，2.2公斤，聯絡台北市立動物園做基因保存，個體送交特生中心。農業處自然生態保育科長張葦說，昨晚發生路段，該路段的通透性較好，上周有到該路段現勘，預計今年底會完成警示牌，提醒用路人，該路段有石虎出沒，要減速慢行。
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苗栗縣府農業處去年度辦理「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」暨「140縣道改善建議分析」，評估石虎路殺威脅程度，並依道路結構與周圍環境提出改善對策。
農業處指出，第一階段綠籬清除工程已經完工，往後石虎穿越道路前將有多處緩衝區；第二階段由林務局補助的警示車輛減速LED警示牌及光學儀器，辦理招標前期規畫。第三階段公路局補助防護圍網、區間測速照相系統等設施，預計年底前發包，系統未架設前，警方開始加強取締超速。
苗縣工務處指出，「縣道140改善工程（苑裡、卓蘭）」，總經費2.2億元，縣道140改善，包括路面改善、槽化島改善，在140縣道12公里到15公里處，根據苗栗縣大尺度之路殺風險評估暨140縣道改善建議分析，設置測速系統，及部分路段施作動物防護網及警示裝置。
140縣道改善工程計畫現已送公路總局審議中，審議完後，細部設計，後續招標發包等程序，過程若順利的話，預估最快明年動工。
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