苗縣議會國民黨團推石虎保育自治條例 建設與保育並存
2019-10-23 20:42
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣是石虎的重要棲地，今年6月縣府提出石虎保育自治條例，送進議會二度闖關仍未通過，11月議會將開議，苗栗縣議會國民黨團今指出，研擬提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，呼籲中央須正視石虎議題，與地方政府共同維護石虎生態。
苗栗縣議會11月將開議，苗栗縣石虎保育自治條例可望三度闖關；苗栗縣時代力量議員曾玟學說，他也將研擬他的石虎保育自治條例的版本，爭取其他議員的連署認同。
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苗縣近期監測石虎的紅外線照相機遭竊，又發生石虎路殺。苗縣石虎保育自治條例今年6月二度闖關議會，9人贊成，25人反對，1人棄權，苗縣石虎保育自治條例再度退回縣府。
立法委員陳超明22日在立院總質詢，針對苗栗石虎議題質詢行政院長蘇貞昌，陳超明認為，不能因苗栗是全台石虎族群數量最多的棲地，環境保育做得好， 就犧牲苗栗經濟建設發展，大型公共建設被石虎理由阻擋兩年以上，這沒道理，須建立限時完成生態檢核機制，讓苗栗建設得以持續，同時做好石虎環境保育，兩全其美。
苗栗縣議會國民黨團支持陳超明立委，決議在本會期提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，透過縣府委託專業團隊研究調查，在已知石虎棲地，與在地社區或個人合作方式，補助成立石虎巡守隊並補助慣行農業轉型友善環境耕作經費，鼓勵自主參與保育工作。草案內容將著重人類活動管理。另成立石虎保育推動小組，縣政府能正確投注相對資源在適當地區，厚植友善石虎環境。
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