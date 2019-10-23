建設保育並重 苗議會國民黨團擬推石虎條例

2019-10-23 19:12 中央社 苗栗縣23日電



苗栗縣議會國民黨團今天指出，支持立法委員陳超明所提苗栗建設與石虎保育並重，將於這個會期提出黨團版「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，將著重人類教育訓練及活動管理。

國民黨籍立委陳超明22日在立法院質詢提出，石虎保育不能犧牲苗栗經濟建設發展，大型公共建設因石虎理由阻擋2年以上沒有道理，必須建立起限時完成的生態檢核機制，讓苗栗建設得以持續推進，同時做好石虎環境保育，達到兩全其美。

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苗栗縣議會國民黨團今天發布新聞稿指出，認同支持苗栗建設應與石虎保育並重，黨團決議11月開議的會期將提出「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，透過苗栗縣政府委託專業團隊研究調查，在已知石虎棲地，與社區或個人合作方式，補助成立石虎巡守隊，並補助慣行農業轉型友善環境耕作經費，鼓勵自主參與保育工作。

國民黨團表示，草案內容將著重於人類活動管理，另成立石虎保育推動小組，使縣府能正確投注相對資源在適當地區，全面厚植友善石虎環境。

過去曾因「石虎太多才遭路殺」發言引發網友及保育團體抨擊的國民黨籍縣議員韓茂賢今天說，長久以來石虎保育爭議不斷，國民黨團的想法是「管人不管地」，教育人、訓練人來保育石虎，石虎自然繁衍茁壯，有些激進的保育團體認為要圈地保育石虎，黨團認為，在缺乏完善配套措施下，強加諸私有土地的使用限制，是不合法的，要訂定苗栗縣特有的保育條例，把如何訓練人、教育人來保護石虎，列為當務之急。

韓茂賢指出，縣府委託專業團隊調查石虎數量，如果數量急速下跌，就會採取較為激烈的手段來保育石虎，如果數量已經穩定成長，希望能透過比較溫和的、訓練教育人的方式來保育石虎。

黨團表示，保育台灣石虎不能全靠苗栗縣政府，也需中央支持並聯合鄰近新竹、台中、南投等縣市一起努力，呼籲中央盡快編列「石虎保育專款專用補助款」，建構完整、健全的台灣石虎棲地。