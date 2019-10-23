桃園青年體驗營赴日交流 盼提升台灣農業競爭力
2019-10-23 18:20中央社 桃園23日電
桃園市政府青年事務局今天率領28名學生前往日本宮崎縣，進行為期7天農業體驗營活動，透過農業試驗場及酒造廠等交流，了解日本農業環境和市場行銷，提升台灣傳統農業競爭力。
桃園市政府在2017年與日本宮崎縣締結友好並簽署「桃園市與宮崎縣友好交流協定」，共同推動教育、觀光、文化藝術、體育、產業等交流。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
青年事務局長顏蔚慈表示，為鼓勵青年投入農業、參與國際，由市府辦理的「2019桃園締盟城市青年短期體驗學習營」，下午帶領北科附工、至善高中及龍潭高中3校農業相關科系學生共28名，搭機前往日本宮崎縣，學習體驗日本在農藥快速篩檢系統、AI技術及土地的永續經營等新技術。
桃園市至善高中農產行銷科主任李宗俊表示，為爭取學校僅有的3個名額，校方也透過公開甄選方式進行面試簡報選出3名同學，除了由青年事務局補助學生約新台幣3萬8000元的團費，「至善高中董事會」圓夢助學計劃再補助學生各1萬元，讓學生可以免費參與。
第2次參加的學生陳以倫表示，去年首次參加體驗營，看到了日本很多農業新技術。今年除了參訪日本農會、高校、農業試驗場及酒造廠，主辦單位更安排學生入住當地民宿及體驗全日農業活動，相信能更了解日本農業環境和市場行銷，提升台灣傳統農業的競爭力。
留言