借問站「借問一下」 參山處要讓遊客暢遊無礙
2019-10-23 17:57
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處結合民間資源，今年在獅頭山風景區成立7處借問站，今天辦理啟用，參山處認為公家遊客服務中心設置有限，期許透過民間借問站，建置更完善旅遊服務網，歡迎國內外遊客來「借問一下」。
參山處今年在獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區新18處借問站，其中竹苗地區獅頭山風景區有7處，包括「十二寮湖光村」、「燕子陶 陶藝咖啡民宿」、「瓦祿產業文化館」、「斜坑工作坊」、「福堂餅行─頭份店」、「7─11 金廣福門市」、「7─11 崠豪門市」，今天舉辦站長授證儀式啟用。
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借問站可以免費借用WiFi、洗手間、飲水機、手機臨時充電等服務，提供單車族打氣筒及簡易維修設備，另外有散步地圖摺頁，摺頁納入借問站周邊「食宿遊購行」等相關資訊，遊客一張地圖玩透透，深入角落體驗地方美食與文化。
其中，苗栗縣南庄鄉東河村瓦祿產業文化館於日治時期是警察派出所，社區2002推動社區營造，獲得原住民族委員會支持補助，依照原建築樣式，復古興建瓦祿產業文化館，館內老照片展示村史資料及原住民工藝文化；新竹縣峨眉鄉十二寮湖光村推動「免費商店」、「共食廚房」、「TimeLinker 時間銀行」、「How 客吧」、「搭便車」等具有在地特色、資源共享、友善旅客等服務，形成獨特的生活圈。
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