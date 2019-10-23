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竹北東興圳景觀二期再造今動土 明年10月完工

2019-10-23 17:55聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府爭取前瞻建設補助的「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」，今天舉行二期工程動土典禮，新竹縣長楊文科表示，明年10月工程完工後，藉由帶狀水圳的串連與大面積親水景觀設施，連接在地文化與歷史軌跡，將為竹北增添多處新亮點，提供民眾更優質的休憩空間。

客委會副主委楊長鎮表示，東興圳景觀改善計畫結合地景紋理、傳統民居建築、歷史文化的綜合性工程。當地鄉親在高鐵特區開發過程中，全力保存伯公廟、圳路、伙房等傳統空間元素，值得作為全國未來開發的模範。

楊文科表示，東興圳是一條具有200多年歷史的水圳，在高鐵區段徵收時，地方上原有將水圳加蓋，或依道路截彎取直的想法，幸而有遠見的城市規劃者保留下水圳風貌。他感謝客委會大力支持，東興圳景觀再造一、二期工程總經費2億，在原有的公園基礎上加入更多自然生態與樂活概念，打造具文化深厚意涵、水與綠的城市。

文化局長田昭容表示，東興圳景觀工程包括有水質淨化、水井等設施，藉由親水平台、植栽棚架、水生植物等設計，讓新舊居民重新認識自己家鄉的水文化。一期工程已開工，預定明年6月完工；二期工程今動土，預定明年10月完工。

有別於一期工程以大面積綠地為主，二期的三塊基地—民俗公園、番仔寮公三公園、汾陽堂，都是具有豐富人文故事的歷史空間，民俗公園在問禮堂、林家祠前埕外設有大片景觀池，除了呼應傳統建築，具有導引雨水的滯洪功能。

特別的是，交大客家學院北側的綠39水圳，則規劃有路下通廊，將串起整條東興圳，民眾可步行或騎自行車，沿著水圳安全穿越自強南路連接至公28公園。另外，有一段長約100公尺的三面光水圳，且有明顯的高低落差，這次將以砌石的自然工法來改善，恢復人與水的親近關係。

汾陽堂除修繕附屬建築以增加再利用的活動使用空間，前方綠地規劃興隆國小通學步道，讓學童安全上學和回家。舊名番仔寮的公三公園，有過去原漢交界的土牛溝遺址和灌溉分水用水汴頭，規劃有兒童戲水設施。保留的2層樓RC建築與紅磚屋，將整修為水圳故事館，提供社區閱讀、文史展覽、共餐、教室等多功能公共空間。

新竹縣政府爭取前瞻建設補助的「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」，今天舉行二期工...
新竹縣政府爭取前瞻建設補助的「竹北六張犁東興圳整體景觀再造計畫」，今天舉行二期工程動土典禮。記者郭政芬／攝影
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東興圳景觀工程包括有水質淨化、水井等設施，藉由親水平台、植栽棚架、水生植物等設計...
東興圳景觀工程包括有水質淨化、水井等設施，藉由親水平台、植栽棚架、水生植物等設計，讓新舊居民重新認識自己家鄉的水文化。記者郭政芬／攝影
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有別於一期工程以大面積綠地為主，二期的三塊基地—民俗公園、番仔寮公三公園、汾陽堂...
有別於一期工程以大面積綠地為主，二期的三塊基地—民俗公園、番仔寮公三公園、汾陽堂。記者郭政芬／翻攝
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建築新竹楊文科

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