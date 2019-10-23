親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「折扣快打到骨折」墾丁旅宿降價歷年之最

浪漫台三線藝術季 桃園三坑老街開跑

2019-10-23 17:24聯合報 記者張弘昌／即時報導

2019浪漫台三線藝術季-樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」家的記憶風景裝置藝術...
2019浪漫台三線藝術季-樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」家的記憶風景裝置藝術。圖／桃園市客家事務局提供
分享
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」，今天在三坑老街起跑，包括地景藝術展覽、草地音樂會、客庄小旅行、各項藝術體驗工作坊，並邀請國外藝術家表演客家文化行動劇、茶道交流及人力車活動。即日起到12月15日在三坑老街及太平里舉行。

客家委員會主任委員李永得表示，客委會今年首度策劃浪漫台三線藝術季，結合台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市，總長150公里的藝術季，精彩不輸日本瀨戶內藝術祭。

藝術季是從「公路」、「水路」、「細路」作為主要內容創作軸線，再以「有的是時間」的概念串聯，結合地方創生精神，用全新設計翻轉客家風貌，分享台三線最浪漫的生活方式。

桃園市客家局局長何明光表示，客家走入生活、結合城市、連結歷史，一直是市府推動客家文化的政策願景，今年藝術季選擇在「樟之細路」起點三坑里及大平里舉辦。

最具特色的裝置藝術展，邀請到知名藝術家林舜龍及策展人林建享，集結台灣及日本多位藝術家，結合在地歷史背景及文化特色創作年輪下-細說樟之細路、大平紅橋-彩虹計畫等，浮草庵-從湖上觀望、家的記憶風景、與自然共生共有等藝術裝置，值得細細品味。

「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」藝術季，即日起至12月15日展開，遊客除能參觀地景藝術品及漫步老街，也能享受在三坑自然生態公園舉辦的草地音樂會及周邊豐富系列活動。相關活動詳情及報名資訊請上活動官網及臉書專頁查詢。

2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」開跑，客委會主委李永...
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」開跑，客委會主委李永得（左二）偕同來賓，到三坑生態公園，視察稻之蛹裝置藝術。記者張弘昌／攝影
分享
2019浪漫台三線藝術季-樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」，藝術家增田拓史親自...
2019浪漫台三線藝術季-樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」，藝術家增田拓史親自打造人力車。圖／桃園市客家事務局提供
分享
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」開跑，家的記憶風景裝...
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」開跑，家的記憶風景裝置藝術。圖／桃園市客家事務局提供
分享
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」開跑，三坑生態公園稻...
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」開跑，三坑生態公園稻之蛹裝置藝術。記者張弘昌／攝影
分享

台三線藝術家老街

相關新聞

龍杰違法賣狗挨罰20萬元 時力議員批：輕罰

2019-10-23 16:18

影／全運會8獎盃亮相 環保材料生動描繪桃園人文風情

2019-10-23 16:11

影／監測石虎相機遭竊 農業處：這是有針對性的

2019-10-23 14:13

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

石虎路殺 140縣道再斷魂

2019-10-23 14:01

桃園東門國小周邊環境微整形 要讓行人受尊重幸福感

2019-10-23 12:22

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

會禮讓行人…工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-23 00:08

控不信任案「偷襲」 通霄農會總幹事陳情

2019-10-22 23:50

桃市爆訓犬所違法 民代促清查

2019-10-22 23:48

原音綻FUN 桃園辦原民樂舞展演選拔賽

2019-10-22 23:38

竹縣智慧福利平台80項服務 11月上線

2019-10-22 23:25

靠水車載…桃園放流水僅用2% 挨批政策失敗

2019-10-22 23:20

龍杰訓犬中心違法繁殖、買賣 桃市罰20萬元

2019-10-22 19:14

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

桃園龍杰訓犬所虐狗案 時力籲：落實查核

2019-10-22 16:18

爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭

2019-10-22 13:41

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關

2019-10-23 12:09

不是虧損？ 中寮龍鳳瀑布空中步道封園真正原因曝光

2019-10-23 14:09

新北環狀線10月25日初勘 侯友宜：通車有優惠

2019-10-23 15:52

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路

2019-10-22 23:38

150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-23 15:11

象鼻岩回響／侯友宜：中央不負責 市府和侯友宜負責

2019-10-23 11:08

泰山水管破裂近30小時惹民怨 侯友宜要求水公司負責

2019-10-23 11:12

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05

離岸風電開發商對彰化釋善意 贊助3億多元營養午餐費

2019-10-23 16:28

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

新北市府禮堂喊韓國瑜凍蒜 韓粉涉行政中立恐沒收2萬

2019-10-23 17:17

議員質疑媒事組人太多 柯文哲回擊：超越三權分立界線

2019-10-23 12:43

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

桃園機捷票價 侯友宜：盼再降10元

2019-10-23 14:53

控不信任案「偷襲」 通霄農會總幹事陳情

2019-10-22 23:50

議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多

2019-10-22 23:25

都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動

2019-10-23 00:28

全國縣市之冠！土石方再利用 金門縣府連3年拿優等

2019-10-22 19:14

金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58

基隆翻轉老舊市容 改造4法獎懲並用

2019-10-23 00:23

三重針對美食外送員加強交通執法 5天開罰22件

2019-10-23 12:16

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50

基隆300女童軍登軍艦變小記者 「在艦隊會不會暈船？」

2019-10-22 18:56

柯文哲嗆質詢超越三權分立的界線 議員酸：沒搞清楚問題

2019-10-23 16:32

花蓮在地店家發起 「淡季」為溝仔尾注入新生命

2019-10-22 19:55

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

看問題／中火停機兩面刃 考驗盧秀燕

2019-10-23 00:02

「忘憂谷」公廁不開放被貼「僅供觀賞」 中市議員要求解決

2019-10-23 15:13

捷運優惠搞不定 侯友宜：盼中央設軌道局統一處理

2019-10-23 15:17

鶯歌近桃園拚建設 侯友宜：與鄭文燦有默契

2019-10-23 16:16

綠議員稱剩侯友宜可救國民黨選情 侯：我沒有這麼偉大

2019-10-23 10:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top