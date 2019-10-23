浪漫台三線藝術季 桃園三坑老街開跑
2019-10-23 17:24
聯合報 記者張弘昌
／即時報導
2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」，今天在三坑老街起跑，包括地景藝術展覽、草地音樂會、客庄小旅行、各項藝術體驗工作坊，並邀請國外藝術家表演客家文化行動劇、茶道交流及人力車活動。即日起到12月15日在三坑老街及太平里舉行。
客家委員會主任委員李永得表示，客委會今年首度策劃浪漫台三線藝術季，結合台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市，總長150公里的藝術季，精彩不輸日本瀨戶內藝術祭。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
藝術季是從「公路」、「水路」、「細路」作為主要內容創作軸線，再以「有的是時間」的概念串聯，結合地方創生精神，用全新設計翻轉客家風貌，分享台三線最浪漫的生活方式。
桃園市客家局局長何明光表示，客家走入生活、結合城市、連結歷史，一直是市府推動客家文化的政策願景，今年藝術季選擇在「樟之細路」起點三坑里及大平里舉辦。
最具特色的裝置藝術展，邀請到知名藝術家林舜龍及策展人林建享，集結台灣及日本多位藝術家，結合在地歷史背景及文化特色創作年輪下-細說樟之細路、大平紅橋-彩虹計畫等，浮草庵-從湖上觀望、家的記憶風景、與自然共生共有等藝術裝置，值得細細品味。
「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」藝術季，即日起至12月15日展開，遊客除能參觀地景藝術品及漫步老街，也能享受在三坑自然生態公園舉辦的草地音樂會及周邊豐富系列活動。相關活動詳情及報名資訊請上活動官網及臉書專頁查詢。
留言