浪漫台三線藝術季 桃園三坑老街開跑

2019-10-23 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



2019浪漫台三線藝術季-樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」家的記憶風景裝置藝術。圖／桃園市客家事務局提供 分享 facebook 2019浪漫台三線藝術季「樟之細路．時光撥格─輕啟細路之扉」，今天在三坑老街起跑，包括地景藝術展覽、草地音樂會、客庄小旅行、各項藝術體驗工作坊，並邀請國外藝術家表演客家文化行動劇、茶道交流及人力車活動。即日起到12月15日在三坑老街及太平里舉行。

客家委員會主任委員李永得表示，客委會今年首度策劃浪漫台三線藝術季，結合台北、桃園、新竹、苗栗、台中5個縣市，總長150公里的藝術季，精彩不輸日本瀨戶內藝術祭。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

藝術季是從「公路」、「水路」、「細路」作為主要內容創作軸線，再以「有的是時間」的概念串聯，結合地方創生精神，用全新設計翻轉客家風貌，分享台三線最浪漫的生活方式。

桃園市客家局局長何明光表示，客家走入生活、結合城市、連結歷史，一直是市府推動客家文化的政策願景，今年藝術季選擇在「樟之細路」起點三坑里及大平里舉辦。

最具特色的裝置藝術展，邀請到知名藝術家林舜龍及策展人林建享，集結台灣及日本多位藝術家，結合在地歷史背景及文化特色創作年輪下-細說樟之細路、大平紅橋-彩虹計畫等，浮草庵-從湖上觀望、家的記憶風景、與自然共生共有等藝術裝置，值得細細品味。