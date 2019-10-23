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保障外送員勞動權益 桃市輔導成立2工會

2019-10-23 17:22聯合報 記者張裕珍／即時報導

外送平台服務興起，但近來因屢傳車禍意外，平台與外送員的勞雇關係備受關注，桃園市政府勞動局今天指出，桃園現有5家外送及派送服務相關工會，另因應新外送服務興起，也正輔導籌設「桃園市網路平台外送員職業工會」及「桃園市外送平台從業人員職業工會」2個工會，相關從業人員可加入工會投保，未來若有爭議也能透過工會保障勞動權益。

桃園市現有桃園市汽機車貨物運送職業工會、桃園市飲料運送服務職業工會、桃園市貨物包裝運送業職業工會、桃園市食品雜貨運送業職業工會及桃園市汽車駕駛員職業工會，外送平台服務人員均可加入，據勞動局了解，目前已有外送平台從業人員加入。

由於外送餐點服務需求大，陸續有不少民眾投入外送員行列，勞動局將要求事業單位應遵守相關法令外，並協助外送平台服務人員參加及籌組工會，勞動局指出，已經接到籌組桃園市網路平台外送員職業工會及桃園市外送平台從業人員職業工會的申請文件，會盡快輔導成立，以推動工會組織發展，維護外送平台人員籌組工會權益。

勞動局科長張哲航說，申請籌設的2個工會性質略有不同，網路平台外送員職業工會主要以運用網路平台接單派送的外送員為主，另個外送平台從業人員則不限網路，實體店家外送也可，另也不限制汽機車派送，若為其他人力運送方式也可加入。

張表示，職業工會對個人勞動權益有保障，若有勞資爭議，可透過集體力量提出訴求，若為自營者與無一定雇主的勞工也可透過相關職業工會投保勞保。

勞動局也提醒，若外送平台服務人員如與平台業者發生勞資爭議，可到勞動局局勞工關懷中心申請勞資爭議調解，目前已經受理1件，申訴外送員主張業者積欠他加班費，勞動局正協助進行勞資爭議調解，另針對發生職業災害之外送平台服務人員符合桃園市勞工權益基金補助要點者，亦可向勞動局局申請職業災害慰問金。

桃園市政府勞動局今天指出，桃園現有5家外送及派送服務相關工會，另因應新外送服務興...
桃園市政府勞動局今天指出，桃園現有5家外送及派送服務相關工會，另因應新外送服務興起，也正輔導籌設「桃園市網路平台外送員職業工會」及「桃園市外送平台從業人員職業工會」2個工會。記者張裕珍／攝影
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外送員加班費

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