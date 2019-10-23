竹市議會歷屆議員回娘家 老議員憶當年
2019-10-23 17:18
聯合報 記者黃瑞典
／即時報導
新竹市議會今天舉辦歷屆議員與職員回娘家活動，是議長許修睿上任後第一次舉辦，邀請上百名歷屆議員、職員，出席率高達6成，許多前議員看到現在的議員年輕有活力，紛紛憶起當年的問政情景。
許修睿指出，今天能有這麼多議員前輩回到議會指導，他非常開心，市議會議員回娘家活動在前議長謝文進任內已舉辦過3次，他延續這個活動，藉由這個機會讓現任議員可以跟前輩交流請益，是非常有意義的活動。
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今天回娘家的議員非常熱絡，包括市議會第一屆議員張蔡美、李增盈、何津根都參加，副議長余邦彥的父親余泉霖曾任第3至第7屆議員，前市議員林漢淇與林盈徹也是父子檔，曾先後擔任議員的鄭萬德與鄭劉淑妹則是夫妻檔，都是今天的特色組合。
許修睿也為回娘家的議員前輩與退休員工介紹時代力量3名議員與綠黨議員，他們都是這1屆議會才有的新成員。
回娘家的議員、職員都開心回到議會走走看看，話家常憶當年，並在市議會前大合照，為「新竹市議會回娘家」活動劃下完美句點。
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