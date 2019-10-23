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桃園農博175導覽菁英有16新住民 讓遊客看見農業新藍海

2019-10-23 17:05聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，今年農博基地有16個策展場館，專業導覽人員解說扮演重要角色，讓民眾可以深入瞭解各場館內涵。導覽人員由觀旅局風景區管理處負責培訓，透過課程訓練與現地實務解說訓練，強化導覽人員專業素質，為遊客創造獨特的農博體驗。

觀旅局指出，導覽員採遴選方式篩選175名導覽人員，包含16名越南、泰國、印尼、汶萊、緬甸新住民擔任外語導覽人員，他們可以針對「四國文化館」提供專業、深度解說，為導覽注入服務新元素，構築農博新魅力。

至10月20日，合計投入530導覽人次含新住民28人次，服務遊客289梯次、1萬3873人次，專業且貼心的導覽服務深受遊客肯定，農博即將接近尾聲27日閉幕，觀旅局歡迎民眾可至農業博覽會官方網站旅遊專區—民眾團體預約導覽，申請免費的導覽服務，一同深入體驗農饗樂。

觀旅局表示，桃園農業博覽會從2017年試營運開始到今年的正式營運，為期約2年辦了3屆，樹立桃園農業品牌的新價值。今年以「農饗時光」為策展的主軸，整個基地以農業發展的時間軸劃分，帶領民眾看見桃園的農業發展脈絡裡不同的面貌，進而讓大家看見綠色經濟裡的農業新藍海。

導覽員採遴選方式篩選出175名導覽人員。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
導覽員採遴選方式篩選出175名導覽人員。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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175名導覽人員包含16名越南、泰國、印尼、汶萊、緬甸籍新住民擔任外語導覽。圖／...
175名導覽人員包含16名越南、泰國、印尼、汶萊、緬甸籍新住民擔任外語導覽。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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專業導覽人員解說扮演重要角色，讓民眾可以深入瞭解各場館內涵。圖／桃園市政府觀光旅...
專業導覽人員解說扮演重要角色，讓民眾可以深入瞭解各場館內涵。圖／桃園市政府觀光旅遊局提供
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農博新住民緬甸

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