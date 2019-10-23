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議員批動員衝農博參觀人次 桃市府駁：動員不到10萬人

2019-10-23 17:00聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園農業博覽會連辦3年，將於今年畫下句點，27日將閉幕；由於農博近年都有市府派遊覽車接送市民、學生到新屋參觀，今天多名議員在議會輪番砲轟，批市府砸錢動員衝人次，實際效益何在？市府農業局下午發聲明澄清，強調邀請市民、學生參訪總計約9.5萬人次，但整體人數已經逼近200萬人次，部分議員問政任意指控市府動員炒人氣，是假消息。

市府農業局副局長江富貴強調，「桃園農業博覽會創造的人氣與價值，為大型活動的典範，不是動員就能達成」，來自外縣市及各地區來參訪人數比例高，並非動員營造人氣，且參訪農博遊客也會順道遊訪周邊景點，如永安漁港觀光魚市、綠色隧道、青年體驗園區、新屋市區等，讓新屋成為桃園的觀光新亮點，觀光效益也外溢到觀音的休閒農業區。

江還說，桃園農業博覽會所創造的效益不僅是觀光，依經發局的統計，桃園名品館參展的廠商，今年營收高於前2年。農委會主委陳吉仲參與開幕時也表示，農博展出農機用具後續銷售成績也有所成長。由此可以看出桃園農業博覽會的成效，對於產業行銷也有所幫助。

不少議員關注農博場館等設施後續規畫？江富貴表示，太陽能光電、風力發電機等綠能設施會繼續留下，綠色方舟、碳索生活、好客食堂、草地劇場等永久建物保留，部分裝置藝術會轉移其他場域持續展出，農博園區之後轉型環境教育中心延續使用，可以辦露營、音樂會、體育活動、展覽或市集等，未來會逐步轉型，成為戶外活動的基地。

市議員魯明哲中午質詢農業局時，也提及市府為了辦理農博，因公有地不足，向58名農民租用約13.3公頃農地，一年租金10萬元，3年租金400萬元，105年也發文向農委會申請以農業用地作臨時設施，期限到去年為止，農委會更回覆說原則不予展延，對此，農業局長郭承泉說，農委會有同意展延，展期結束後，市府會儘速將農地還給農民，恢復農地農用。

桃園農業博覽會連辦3年，將於今年畫下句點，27日將閉幕，市府統計今年參觀人數已經...
桃園農業博覽會連辦3年，將於今年畫下句點，27日將閉幕，市府統計今年參觀人數已經逼近200萬人次。記者張裕珍／攝影
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