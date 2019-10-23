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竹市頂竹圍公園新增鞦韆轉盤碎石坑 共融安全老少同樂

2019-10-23 16:21聯合報 記者黃瑞典／即時報導

新竹市頂竹圍公園新增碎石坑挖土機等共融式遊具，市長林智堅與心路基金會兒童日間服務...
新竹市頂竹圍公園新增碎石坑挖土機等共融式遊具，市長林智堅與心路基金會兒童日間服務中心的小朋友一起操作體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹市頂竹圍公園改善工程今天舉行完工啟用儀式，以安全、共融為指標，營造無障礙遊憩與人行空間，設有體健設施及鳥巢鞦韆、無障礙轉盤、碎石坑挖土機等共融式遊具，讓親子、長者及身心障礙者都可玩得開心自在，市長林智堅說，公園改造後提供居民優質的休憩、運動空間，希望大家珍惜使用。

林智堅說，新竹市是舊城區，公園綠地長期不足，他上任後爭取經費啟動進擊的公園計畫，對公園綠地整體規畫設計重新改造，「穿著衣服改衣服」難度比新建高，且曾遭受質疑，目前22座公園已改造完成16座，完工後的品質有口皆碑也獲居民肯定，持續推動希望營造更多公園綠地，讓市民有更好的生活環境。

頂竹圍公園啟用已10年，人行步道系統凹凸不平，空間狹窄，遊樂設施老舊，鋪面及彈性地墊雜亂、脫落，因位於竹蓮市場對面，機車嚴重違停，甚至停放人行道影響景觀及交通，市府斥資1030萬元改造。

市府城銷處長顏章聖指出，公園周邊新增機車彎全區增加77個機車格，新增車阻改善機車占用人行空間問題，路權回歸行人，公園內新增無縫地墊及彈性地墊，全區使用高壓磚鋪面營造無障礙空間，也增加14張休閒座椅及新增鳥巢鞦韆、無障礙轉盤、碎石坑挖土機等共融式遊具。

林智堅說，頂竹圍公園使用率高，改造後整個公園空透明亮及安全共融，禁止機車進入讓小朋友有安全的遊樂空間，共融式遊具讓身心障礙的小朋友也可玩樂，有助於刺激身心發展，公園內設有許多長輩喜歡的體健設施，也有休閒座椅可讓長輩乘涼聊天，歡迎大家多多利用，也要珍惜使用。

心路基金會兒童日間服務中心鄰近頂竹圍公園，中心今天也安排身心障礙的小朋友體驗共融式遊具，林智堅等人幫孩子們轉動無障礙旋轉盤、一起操作碎石坑挖土機，也讓小朋友綻放燦爛笑容。

新竹市頂竹圍公園的體健設施，吸引許多居民利用。記者黃瑞典／攝影
新竹市頂竹圍公園的體健設施，吸引許多居民利用。記者黃瑞典／攝影
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新竹市頂竹圍公園新增碎石坑挖土機等共融式遊具，市長林智堅與小朋友開心體驗。記者黃...
新竹市頂竹圍公園新增碎石坑挖土機等共融式遊具，市長林智堅與小朋友開心體驗。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅等人為心路基金會兒童日間服務中心的小朋友轉動無障礙旋轉盤遊具。記者...
新竹市長林智堅等人為心路基金會兒童日間服務中心的小朋友轉動無障礙旋轉盤遊具。記者黃瑞典／攝影
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新竹市頂竹圍公園新增鳥巢鞦韆等共融式遊具，心路基金會兒童日間服務中心的小朋友開心...
新竹市頂竹圍公園新增鳥巢鞦韆等共融式遊具，心路基金會兒童日間服務中心的小朋友開心體驗。記者黃瑞典／攝影
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