竹市頂竹圍公園新增鞦韆轉盤碎石坑 共融安全老少同樂

2019-10-23 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／即時報導



新竹市頂竹圍公園新增碎石坑挖土機等共融式遊具，市長林智堅與心路基金會兒童日間服務中心的小朋友一起操作體驗。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook 新竹市頂竹圍公園改善工程今天舉行完工啟用儀式，以安全、共融為指標，營造無障礙遊憩與人行空間，設有體健設施及鳥巢鞦韆、無障礙轉盤、碎石坑挖土機等共融式遊具，讓親子、長者及身心障礙者都可玩得開心自在，市長林智堅說，公園改造後提供居民優質的休憩、運動空間，希望大家珍惜使用。

林智堅說，新竹市是舊城區，公園綠地長期不足，他上任後爭取經費啟動進擊的公園計畫，對公園綠地整體規畫設計重新改造，「穿著衣服改衣服」難度比新建高，且曾遭受質疑，目前22座公園已改造完成16座，完工後的品質有口皆碑也獲居民肯定，持續推動希望營造更多公園綠地，讓市民有更好的生活環境。

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頂竹圍公園啟用已10年，人行步道系統凹凸不平，空間狹窄，遊樂設施老舊，鋪面及彈性地墊雜亂、脫落，因位於竹蓮市場對面，機車嚴重違停，甚至停放人行道影響景觀及交通，市府斥資1030萬元改造。

市府城銷處長顏章聖指出，公園周邊新增機車彎全區增加77個機車格，新增車阻改善機車占用人行空間問題，路權回歸行人，公園內新增無縫地墊及彈性地墊，全區使用高壓磚鋪面營造無障礙空間，也增加14張休閒座椅及新增鳥巢鞦韆、無障礙轉盤、碎石坑挖土機等共融式遊具。

林智堅說，頂竹圍公園使用率高，改造後整個公園空透明亮及安全共融，禁止機車進入讓小朋友有安全的遊樂空間，共融式遊具讓身心障礙的小朋友也可玩樂，有助於刺激身心發展，公園內設有許多長輩喜歡的體健設施，也有休閒座椅可讓長輩乘涼聊天，歡迎大家多多利用，也要珍惜使用。