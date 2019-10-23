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龍杰違法賣狗挨罰20萬元 時力議員批：輕罰

2019-10-23 16:18聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園楊梅龍杰訓犬中心爭議未歇，由於龍杰未取得特定寵物業登記許可，違法從事寄養、繁殖與買賣等行為，桃園市動保處昨依違反動保法裁處20萬元，連日來關注此案的時代力量議員簡智翔今天批評，依據檢舉資料，龍杰過去賣狗一隻就能賣10萬元，20萬元根本是輕罰，也認為依法規市府應沒入所內犬隻，但卻讓業主自行送養處理，要求政風處調查。

龍杰訓犬中心爆出虐狗事件後，掀起愛狗人士關注，由於龍杰過去與動保處合作多次，負責人與市長鄭文燦也有一定交情，動保處、市長臉書留言從事發以來被網友灌爆，不過，市議員謝美英發現，動保處官方臉書只會PO活動訊息，絲毫不見針對此事的相關回應。

「看來動保處對民眾的關心，根本不是冷處理，而是不處理！」謝美英認為，公部門推動無紙化，積極利用網路宣傳與民眾溝通已是趨勢，但動保處成立臉書卻對留言視而不見，她也質疑，動保處的稽查作業是否有嚴重瑕疵？以龍杰為例，為何市府從未發現狀況過。

時代力量議員簡智翔也不滿，自己從15日就以電話請動保處於18日提供龍杰案相關資料，如裁罰狀況、犬隻沒入、龍杰近3年犬隻死亡率等，17日再次發文提醒，但直到今天才收到動保處的回文，尤其不滿動保處裁處僅輕罰20萬元，過去聲稱的動物友善城市淪為口號。

簡說，依據動保法第25-2條，業者違法經營特定寵物繁殖、買賣與寄養，可處10萬元到300萬元，主管機關得沒入特定寵物，但動保處卻僅罰20萬元，對比過去龍杰賣狗一隻就開價10萬元，根本罰太輕，他也不能接受動保處未依法規沒入犬隻，竟然交由陳姓負責人自行送養，是因為與市府交情好嗎？

簡智翔認為，龍杰案凸顯動保法漏洞，要求市府全面盤點調查相關寵物業，並應公開透明查核、評鑑資料，如違規事由與裁罰金額等，並應比照北市提供動物認養飼主的寵物保險方案，減少棄養、增加認養，給毛小孩一個安全舒適的環境。

市府動保處回應，經現場稽查，犬隻飼養環境及健康狀況無虞，評估該所可提供犬隻一隻一籠位的飼養空間，也考量沒入後收容中心犬隻須併欄且飼育人員也將更換，恐危害動物健康，因此繼續由陳姓業主辦理送養，動保處正持續追蹤送養情形與動物健康。

至於裁罰金額，是綜合過去案例、稽查情形評估之後，決定裁處20萬元，動保處長王得吉也說，針對此類特定寵物業現況，動保處會持續關切業界動態，另官方臉書由動保處人員經營，可能疏於回應，會加強辦理，也將會考量議員建議進一步評估是否辦理寵物保險。

桃園楊梅龍杰訓犬中心爭議未歇，由於龍杰未取得特定寵物業登記許可，違法從事寄養、繁...
桃園楊梅龍杰訓犬中心爭議未歇，由於龍杰未取得特定寵物業登記許可，違法從事寄養、繁殖與買賣等行為，桃園市動保處昨依違反動保法裁處20萬元，連日來關注此案的時代力量議員簡智翔今天批評，20萬元根本是輕罰。圖／簡智翔提供
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桃園楊梅龍杰訓犬中心爭議未歇，由於龍杰未取得特定寵物業登記許可，違法從事寄養、繁...
桃園楊梅龍杰訓犬中心爭議未歇，由於龍杰未取得特定寵物業登記許可，違法從事寄養、繁殖與買賣等行為，桃園市動保處昨依違反動保法裁處20萬元，連日來關注此案的時代力量議員簡智翔（右）今天批評，20萬元根本是輕罰。圖／取自桃園市議會官網
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寵物時代力量動保法

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