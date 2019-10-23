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影／全運會8獎盃亮相 環保材料生動描繪桃園人文風情

2019-10-23 16:11聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

108年全運會於10月19日至10月24日在桃園盛大舉行，今年的獎盃不但走環保路線，更充滿主辦方桃園的在地特色，請到佳龍科技公司藝術總監彭國鴻及設計師劉美君，用環保材質巧手打造8座獨一無二又富有地方人文風情的精緻獎座。

8大獎座包括總統獎「飛越桃園‧直達美好」、副總統獎「游龍戲水」、行政院長獎「古藝傳承」、立法院長獎「水澤之都」、司法院長獎「魚米之鄉」、考試院長獎「世外桃源」、監察院長獎「希望之光」及大會獎「台灣第一站」，每一座獎盃皆由佳龍科技公司利用環保複合材料PCB電路板板材、螢幕玻璃等回收材質及固化複合材料等電子廢棄物打造，再以手工製作雕塑上彩，將桃園在地人文風情描繪得栩栩如生。

市長鄭文燦表示，為期6天的全運會賽事，將於明天舉行閉幕典禮，今天特別亮相8大獎座，將在明天頒給全運會成績績優的前8名縣市，談及桃園這次全運會的表現，鄭文燦說，桃園目前坐五望四，相當不錯，希望桃園的選手在最後這段時間可以全力以赴，奪取最高的榮譽。

「飛越桃園‧直達美好」呈現桃園重要的機場捷運；「游龍戲水」呈現桃園龍潭大池端午節時熱鬧滾滾的畫面；「古藝傳承」呈現大溪老街的陀螺文化；「水澤之都」刻畫北台灣重要的石門水庫洩洪瞬間；「魚米之鄉」呈現新屋永安漁港的美麗風貌；「世外桃源」將拉拉山盛產的水蜜桃描繪得相當可口；「希望之光」展現歷經百年歲月的白沙岬燈塔；「台灣第一站」以桃園國際機場第一航廈象徵桃園是台灣通往國際的重要大門。

108年全運會獎盃不但走環保路線，更充滿主辦方桃園的在地特色，副總統獎「游龍戲水...
108年全運會獎盃不但走環保路線，更充滿主辦方桃園的在地特色，副總統獎「游龍戲水」呈現桃園龍潭大池端午節時熱鬧滾滾的狀況。記者陳夢茹／攝影
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108年全運會於10月19日至10月24日在桃園盛大舉行，今年的獎盃不但走環保路...
108年全運會於10月19日至10月24日在桃園盛大舉行，今年的獎盃不但走環保路線，更充滿主辦方桃園的在地特色。記者陳夢茹／攝影
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108年全運會於10月19日至10月24日在桃園盛大舉行，今年的獎盃不但走環保路...
108年全運會於10月19日至10月24日在桃園盛大舉行，今年的獎盃不但走環保路線，更充滿主辦方桃園的在地特色。記者陳夢茹／攝影
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機場捷運石門水庫鄭文燦

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