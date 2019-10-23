影／全運會8獎盃亮相 環保材料生動描繪桃園人文風情

2019-10-23 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



108年全運會於10月19日至10月24日在桃園盛大舉行，今年的獎盃不但走環保路線，更充滿主辦方桃園的在地特色，請到佳龍科技公司藝術總監彭國鴻及設計師劉美君，用環保材質巧手打造8座獨一無二又富有地方人文風情的精緻獎座。

8大獎座包括總統獎「飛越桃園‧直達美好」、副總統獎「游龍戲水」、行政院長獎「古藝傳承」、立法院長獎「水澤之都」、司法院長獎「魚米之鄉」、考試院長獎「世外桃源」、監察院長獎「希望之光」及大會獎「台灣第一站」，每一座獎盃皆由佳龍科技公司利用環保複合材料PCB電路板板材、螢幕玻璃等回收材質及固化複合材料等電子廢棄物打造，再以手工製作雕塑上彩，將桃園在地人文風情描繪得栩栩如生。

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市長鄭文燦表示，為期6天的全運會賽事，將於明天舉行閉幕典禮，今天特別亮相8大獎座，將在明天頒給全運會成績績優的前8名縣市，談及桃園這次全運會的表現，鄭文燦說，桃園目前坐五望四，相當不錯，希望桃園的選手在最後這段時間可以全力以赴，奪取最高的榮譽。