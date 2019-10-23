竹市補助外勤員警免費健檢 838人受惠

2019-10-23 15:51 中央社 新竹市23日電



新竹市長林智堅今天在警察局治安會報上宣布，將編列專款預算，從明年起補助竹市外勤警察免費健康檢查，每人額度為新台幣3500元，受惠員警838人，守護員警的健康。

警察局長鄧學鑫說，警察工作繁重，且具高風險，明年起除市府每年核配免費健康檢查名額129人外，市警局所屬838名外勤員警將不分年齡全數納入免費健康檢查補助。

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鄧學鑫表示，同時也商請新竹地區醫院及新竹國泰綜合醫院量身打造專屬員警的健檢方案，包含運動心電圖等檢測項目，為員警的健康把關。

「員警的健康，是守護城市治安的基礎」林智堅表示，明年起將全面擴大員警健檢補助，包括放寬補助對象、增加補助金額及頻率、並針對外勤員警不分年齡納入補助對象。

林智堅指出，市府已與民間合作投入近6000萬元，添加超過300輛警用汽機車與防砍袖套，讓警方在執勤上，也多了一道防護。另外，從民國104年起逐年補足員警人力，從910人增補至今達1006人，減輕員警負擔。