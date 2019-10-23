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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

當新住民的後頭厝 黃騏曼首創孕平台帶來正能量

2019-10-23 15:18聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市紫莉幸孕莊園（見圖）第一家孕體驗館，提供一站式孕養服務平台，移民署輔導新住...
桃園市紫莉幸孕莊園（見圖）第一家孕體驗館，提供一站式孕養服務平台，移民署輔導新住民創業最成功例子。記者曾增勳／攝影
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桃園市新住民6萬1千多人全國第四，移民署長邱豐光原定今天上午前往蘆竹區紫莉幸孕莊園，展開行動服務列車關懷訪視桃園市傑出新住民、紫莉總經理黃騏曼的行程，因陳同佳案臨時取消、改由移民署北區大隊長唐敏耀「代打」，看到紫莉黃騏曼打拚奮鬥的成果後，黃敏耀表示，台灣新住民50幾萬人，新住民在台灣努力奮鬥帶來正能量，黃騏曼創業打拚的故事激勵人力的案例，值得推薦輔導擴散。

來自大陸江西新住民黃騏蔓17年前嫁來台灣，生下孩子後，第一次見識到台灣的坐月子文化，十分新奇，產後投入一家月子餐公司工作，從調理師到業務員，從月薪1萬餘元到年薪百萬的「超級業務員」，從此愛上這個工作，8年前創辦全台第一家紫莉月子經紀公司，代理多家月子餐，提供多樣餐式選擇，「視孕如親」，在上月擴大成立紫莉幸孕莊園，第一家孕體驗館，提供一站式孕養服務專業平台，也是移民署輔導新住民創業最成功例子。

唐敏耀由行政院陸委會法政處副處長何達仁、海基會法律處副處長劉慧玲等人前往紫莉幸孕莊園，展開行動服務列車關懷訪視行動，一行人實地品嘗該館的創意養生料理，了解嬰兒實際在水中安全的漂浮體驗、模擬新手父母照顧抱著仿真嬰兒的照護，感到新鮮。何達仁表示，黃騏曼打造幸孕莊園創業成功的影片，在陸委會介紹、分享經驗，新住民打拚故事很棒。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，黃騏曼從月薪萬元到百萬年薪，之後創業當老闆非常不容易，也曾頻臨破產，靠著奮鬥精神，首創全國孕養服務平台，移民署做為新住民的「後頭厝（娘家）」前來關懷訪視，藉由培力、逐夢及獎助學金多元培力計畫，希望讓新住民及子女在台灣增加能力、發展潛能，希望此機會把她成功經驗分享更多人。

黃騏曼表示，新住民在台灣創業隻身打拚很辛苦，政府政策導入資源對她幫助很大，讓她從創業100 萬元到現在資本1700萬元創立全國第一個幸孕莊園平台，當初差點倒閉，幸好政府微型貸款拉她一把，讓她赤手空拳創業不孤單，這個孕平台鼓勵生育，導入孕婦生產前、後課程，提供新手爸媽各種體驗，增加 家庭、夫妻親密度，有助降低離婚率、虐兒事件。

移民署北區大隊長唐敏耀（右一）代替署長邱豐光下鄉關懷訪視傑出新住民紫莉總經理黃騏...
移民署北區大隊長唐敏耀（右一）代替署長邱豐光下鄉關懷訪視傑出新住民紫莉總經理黃騏曼（右二）鼓勵。記者曾增勳／攝影
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移民署北區大隊長唐敏耀（左二）等人下鄉關懷訪視傑出新住民紫莉總經理黃騏曼（右二）...
移民署北區大隊長唐敏耀（左二）等人下鄉關懷訪視傑出新住民紫莉總經理黃騏曼（右二）體驗仿真娃娃照顧很新鮮。記者曾增勳／攝影
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移民署北區大隊長唐敏耀（左三）、陸委會副處長何達仁（左二）下鄉關懷訪視傑出新住民...
移民署北區大隊長唐敏耀（左三）、陸委會副處長何達仁（左二）下鄉關懷訪視傑出新住民紫莉總經理黃騏曼（右二）鼓勵。記者曾增勳／攝影
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新住民移民署創業

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