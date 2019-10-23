親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

脫歐倒數！英國會通過《強生版協議》但封殺「加速立法」

桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量

2019-10-23 14:05聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市市府園區辦公廳舍不敷使用，多個局處都在外租用房舍辦公，民眾洽公東奔西跑相當不便，市府去年啟動第二行政園區選址評估，但歷時將近1年，選址仍無下文，引起藍綠民代關切，國民黨議員徐其萬更說是否有政治考量？市府秘書處長顏子傑說，沒有政治考量，由於選址涉及層面廣泛，興建經費也預估超過百億元，一切會以專業評估及府會共識做周延考量。

市府秘書處去年招標委託美商傑明工程顧問台灣分公司，針對桃園市轄內基地條件、土地取得難易度及交通便利性等條件進行可行性評估，包括11個都市計畫及2個非都市計畫，市議會議員公開建議，盤點近66個機關用地、文教用地、車站專用區等基地進行可行性評估。

多個市議員近年陸續在議會提出選址建議，包含舊司法園區、中壢青埔高鐵特區站前車站專用區、桃園航空城計畫區機關用地、桃園火車站後站台灣銀行土地、捷運綠線沿線都市計畫基地、中壢多功能體育園區等，皆被納入第二行政園區評估選項，各有利弊。

由於可行性評估預計今年9月底完成，但迄今仍無下文，今天議會進行秘書處工作報告，多名議員都關切選址進度，市議員黃婉如、劉茂群、陳美梅、林政賢等人認為「選址只聞樓梯響，不見人下來」，希望市府儘速決定，「第二行政園區要趕快蓋，不要再拖了」。

市議員陳美梅、劉曾玉春也分別提出先前建議的司法園區與青埔高鐵站前，適合作為第二行政園區；顏子傑回應，其中司法園區有3公頃，法院將於明年搬遷，優點在於為市地，土地可以馬上取得，但缺點是沒有捷運、軌道等交通建設，其他選址也都各有優缺。

至於選址何時公布？顏子傑說，第二行政園區選址涉及層面廣泛，市府已召開2次工作會議、2次市長專案報告，委託的評估顧問公司也提出第一版的報告書，加上興建預算龐大，影響深遠，選址方案應取得府會共識，因此，最終選址不以今年9月為限，一切以專業評估及形成共識為前提，考量南北平衡，也會將桃園市議會遷建可行性一同納入評估。

顏說，鄭文燦市長強調，選址需考量土地取得的可行性、本市各都市計畫發展構想、捷運及鐵路車站設置，整體周延考慮後再行決定，除目前桃園市內原有都市及捷運計畫之外，也將針對第二行政園區中繼方案、長期方案，也會進行討論，目前尚無確切時間表。

桃園市市府園區辦公廳舍不敷使用，多個局處都在外租用房舍辦公，民眾洽公東奔西跑相當...
桃園市市府園區辦公廳舍不敷使用，多個局處都在外租用房舍辦公，民眾洽公東奔西跑相當不便，市府去年啟動第二行政園區選址評估，但歷時將近1年，選址仍無下文，引起藍綠民代關切。記者張裕珍／攝影
分享

捷運都市計畫高鐵

相關新聞

影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05

桃園東門國小周邊環境微整形 要讓行人受尊重幸福感

2019-10-23 12:22

石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02

會禮讓行人…工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-23 00:08

控不信任案「偷襲」 通霄農會總幹事陳情

2019-10-22 23:50

桃市爆訓犬所違法 民代促清查

2019-10-22 23:48

原音綻FUN 桃園辦原民樂舞展演選拔賽

2019-10-22 23:38

竹縣智慧福利平台80項服務 11月上線

2019-10-22 23:25

靠水車載…桃園放流水僅用2% 挨批政策失敗

2019-10-22 23:20

龍杰訓犬中心違法繁殖、買賣 桃市罰20萬元

2019-10-22 19:14

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

桃園龍杰訓犬所虐狗案 時力籲：落實查核

2019-10-22 16:18

爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭

2019-10-22 13:41

打造樂齡友善社區門市 鄭文燦：供照服員休息值得鼓勵

2019-10-22 12:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

北港朝天宮「染紅」？ 董事長：董事個人立場與廟方無關

2019-10-23 12:09

基隆樹葬區揭幕 不造墓、立碑、留記號 北北基全免費

2019-10-23 11:32

《冷冷的心上人》紅遍部落 亞麥自嘲新專輯像超速被拍

2019-10-22 18:50

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11

台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦

2019-10-22 15:53

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46

高雄鐵路地下化 鳳山維新橋26日起拆除陸橋

2019-10-23 10:31

北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28

新鶯堤外便道8.4億太龐大 蘇貞昌霸氣：這錢我替新北出

2019-10-23 13:29

嘉縣水上1800支監視器完工不到1年 廠商跑路

2019-10-22 23:38

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

150萬拾金不昧表揚獲千元禮券 清潔隊員：4年前撿6萬元

2019-10-23 12:42

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32

議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多

2019-10-22 23:25

金門推社會福利系統 弱勢縣民可享到府服務

2019-10-22 18:50

都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動

2019-10-23 00:28

全國縣市之冠！土石方再利用 金門縣府連3年拿優等

2019-10-22 19:14

電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班

2019-10-22 17:59

台南社造第五家族成果展 山區12社造產業特色一次打包

2019-10-22 15:54

金門屢傳大陸漁船擱淺汙染 縣府兵棋推演提防

2019-10-22 18:58

高雄路竹4區 26日4萬多戶將停水21小時

2019-10-23 11:41

居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50

基隆300女童軍登軍艦變小記者 「在艦隊會不會暈船？」

2019-10-22 18:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top