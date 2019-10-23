桃園第二行政園區選址未定 市府秘書處長：無政治考量
桃園市市府園區辦公廳舍不敷使用，多個局處都在外租用房舍辦公，民眾洽公東奔西跑相當不便，市府去年啟動第二行政園區選址評估，但歷時將近1年，選址仍無下文，引起藍綠民代關切，國民黨議員徐其萬更說是否有政治考量？市府秘書處長顏子傑說，沒有政治考量，由於選址涉及層面廣泛，興建經費也預估超過百億元，一切會以專業評估及府會共識做周延考量。
市府秘書處去年招標委託美商傑明工程顧問台灣分公司，針對桃園市轄內基地條件、土地取得難易度及交通便利性等條件進行可行性評估，包括11個都市計畫及2個非都市計畫，市議會議員公開建議，盤點近66個機關用地、文教用地、車站專用區等基地進行可行性評估。
多個市議員近年陸續在議會提出選址建議，包含舊司法園區、中壢青埔高鐵特區站前車站專用區、桃園航空城計畫區機關用地、桃園火車站後站台灣銀行土地、捷運綠線沿線都市計畫基地、中壢多功能體育園區等，皆被納入第二行政園區評估選項，各有利弊。
由於可行性評估預計今年9月底完成，但迄今仍無下文，今天議會進行秘書處工作報告，多名議員都關切選址進度，市議員黃婉如、劉茂群、陳美梅、林政賢等人認為「選址只聞樓梯響，不見人下來」，希望市府儘速決定，「第二行政園區要趕快蓋，不要再拖了」。
市議員陳美梅、劉曾玉春也分別提出先前建議的司法園區與青埔高鐵站前，適合作為第二行政園區；顏子傑回應，其中司法園區有3公頃，法院將於明年搬遷，優點在於為市地，土地可以馬上取得，但缺點是沒有捷運、軌道等交通建設，其他選址也都各有優缺。
至於選址何時公布？顏子傑說，第二行政園區選址涉及層面廣泛，市府已召開2次工作會議、2次市長專案報告，委託的評估顧問公司也提出第一版的報告書，加上興建預算龐大，影響深遠，選址方案應取得府會共識，因此，最終選址不以今年9月為限，一切以專業評估及形成共識為前提，考量南北平衡，也會將桃園市議會遷建可行性一同納入評估。
顏說，鄭文燦市長強調，選址需考量土地取得的可行性、本市各都市計畫發展構想、捷運及鐵路車站設置，整體周延考慮後再行決定，除目前桃園市內原有都市及捷運計畫之外，也將針對第二行政園區中繼方案、長期方案，也會進行討論，目前尚無確切時間表。
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