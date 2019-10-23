影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗縣通霄鎮農會上午召開理事會針對總幹事徐學承的「不信任解聘案」進行討論，因議程變動引發徐學承不滿，現場氣氛火爆，最後理事會以7比0強勢通過解聘案，即日生效，這一場農會派系「茶壺裡的風暴」是否就此停歇，仍待觀察；這次解聘案風波，農會人員聲稱前所未見，是通霄農會百年來頭一遭。

苗栗縣政府農業處派員列席理事會督導，在理事長徐永森及多數派的掌控下，總幹事徐學承的不信任解聘案已是定局，徐學承在會場火爆表達不滿，但難挽回劣勢，遭到當初支持、聘任他的「同派」人馬解聘，空缺將由農會秘書暫代。

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縣府農業處農會輔導科長蕭至惠表示，農會總幹事「出缺」，必須在15日內公告總幹事遴選登記作業，縣府將在收到通霄農會理事會的決議公文後，辦理公告通霄農會總幹事遴選登記作業。

通霄鎮農會這屆選舉時選情激烈，徐永森、縣議員及前鎮長徐永煌兄弟一方人馬，與前縣議員張太陽支持的許道坤人馬對決，結果徐氏兄弟掌握多數理事會席次勝出，並聘任徐學承擔任總幹事，拔掉上屆總幹事許道坤。

這次理事會的不信任解聘案引發徐學承不滿，昨天帶領支持者搭遊覽車到縣府陳情抗議，指控徐永森掌控的理事會以不實理由，並用「夾帶」的違法方式召開今天的理事會，質疑解聘案起因與徐永森弟媳農會房貸未繳，遭送法院強制執行有關。

理事會對徐學承的不信任解聘案以知法犯法、人事管理專制獨裁、賤賣稻穀造成農會損失等理由提出，上午召開的理事會，連同理事長共8席理事全數到場，但其中7席都傾向支持解聘案，僅理事彭益發1人持反對立場，不願留在會場內討論。

理事會一召開就以7比0通過變更議程，將解聘案改為優先討論，立刻引發徐學承不滿，要求先提出報告，但未獲同意而頻頻怒嗆，氣氛火爆，隨後徐學承被要求離開會場迴避，在場理會7人隨後以全票通過解聘案。