影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴
2019-10-23 14:05
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮農會上午召開理事會針對總幹事徐學承的「不信任解聘案」進行討論，因議程變動引發徐學承不滿，現場氣氛火爆，最後理事會以7比0強勢通過解聘案，即日生效，這一場農會派系「茶壺裡的風暴」是否就此停歇，仍待觀察；這次解聘案風波，農會人員聲稱前所未見，是通霄農會百年來頭一遭。
苗栗縣政府農業處派員列席理事會督導，在理事長徐永森及多數派的掌控下，總幹事徐學承的不信任解聘案已是定局，徐學承在會場火爆表達不滿，但難挽回劣勢，遭到當初支持、聘任他的「同派」人馬解聘，空缺將由農會秘書暫代。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
縣府農業處農會輔導科長蕭至惠表示，農會總幹事「出缺」，必須在15日內公告總幹事遴選登記作業，縣府將在收到通霄農會理事會的決議公文後，辦理公告通霄農會總幹事遴選登記作業。
通霄鎮農會這屆選舉時選情激烈，徐永森、縣議員及前鎮長徐永煌兄弟一方人馬，與前縣議員張太陽支持的許道坤人馬對決，結果徐氏兄弟掌握多數理事會席次勝出，並聘任徐學承擔任總幹事，拔掉上屆總幹事許道坤。
這次理事會的不信任解聘案引發徐學承不滿，昨天帶領支持者搭遊覽車到縣府陳情抗議，指控徐永森掌控的理事會以不實理由，並用「夾帶」的違法方式召開今天的理事會，質疑解聘案起因與徐永森弟媳農會房貸未繳，遭送法院強制執行有關。
理事會對徐學承的不信任解聘案以知法犯法、人事管理專制獨裁、賤賣稻穀造成農會損失等理由提出，上午召開的理事會，連同理事長共8席理事全數到場，但其中7席都傾向支持解聘案，僅理事彭益發1人持反對立場，不願留在會場內討論。
理事會一召開就以7比0通過變更議程，將解聘案改為優先討論，立刻引發徐學承不滿，要求先提出報告，但未獲同意而頻頻怒嗆，氣氛火爆，隨後徐學承被要求離開會場迴避，在場理會7人隨後以全票通過解聘案。
針對徐學承指控徐永森弟媳房貸案未繳被送法院強制執行是這次解聘案原因，徐永森強調與此事無關，並表示解聘案提出後他還遭黑道恐嚇，已向警方報案。
留言