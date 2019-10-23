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影／7比0解聘總幹事 通霄農會惹風暴

2019-10-23 14:05聯合報 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮農會上午召開理事會針對總幹事徐學承的「不信任解聘案」進行討論，因議程變動引發徐學承不滿，現場氣氛火爆，最後理事會以7比0強勢通過解聘案，即日生效，這一場農會派系「茶壺裡的風暴」是否就此停歇，仍待觀察；這次解聘案風波，農會人員聲稱前所未見，是通霄農會百年來頭一遭。

苗栗縣政府農業處派員列席理事會督導，在理事長徐永森及多數派的掌控下，總幹事徐學承的不信任解聘案已是定局，徐學承在會場火爆表達不滿，但難挽回劣勢，遭到當初支持、聘任他的「同派」人馬解聘，空缺將由農會秘書暫代。

縣府農業處農會輔導科長蕭至惠表示，農會總幹事「出缺」，必須在15日內公告總幹事遴選登記作業，縣府將在收到通霄農會理事會的決議公文後，辦理公告通霄農會總幹事遴選登記作業。

通霄鎮農會這屆選舉時選情激烈，徐永森、縣議員及前鎮長徐永煌兄弟一方人馬，與前縣議員張太陽支持的許道坤人馬對決，結果徐氏兄弟掌握多數理事會席次勝出，並聘任徐學承擔任總幹事，拔掉上屆總幹事許道坤。

這次理事會的不信任解聘案引發徐學承不滿，昨天帶領支持者搭遊覽車到縣府陳情抗議，指控徐永森掌控的理事會以不實理由，並用「夾帶」的違法方式召開今天的理事會，質疑解聘案起因與徐永森弟媳農會房貸未繳，遭送法院強制執行有關。

理事會對徐學承的不信任解聘案以知法犯法、人事管理專制獨裁、賤賣稻穀造成農會損失等理由提出，上午召開的理事會，連同理事長共8席理事全數到場，但其中7席都傾向支持解聘案，僅理事彭益發1人持反對立場，不願留在會場內討論。

理事會一召開就以7比0通過變更議程，將解聘案改為優先討論，立刻引發徐學承不滿，要求先提出報告，但未獲同意而頻頻怒嗆，氣氛火爆，隨後徐學承被要求離開會場迴避，在場理會7人隨後以全票通過解聘案。

針對徐學承指控徐永森弟媳房貸案未繳被送法院強制執行是這次解聘案原因，徐永森強調與此事無關，並表示解聘案提出後他還遭黑道恐嚇，已向警方報案。

通霄鎮農會上午召開理事會，討論總幹事「不信任解聘案」，總幹事徐學承在場內強烈表達...
通霄鎮農會上午召開理事會，討論總幹事「不信任解聘案」，總幹事徐學承在場內強烈表達不滿，氣氛火爆。記者胡蓬生／攝影
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通霄鎮農會上午召開理事會，討論總幹事「不信任解聘案」，總幹事徐學承(左立者)在場...
通霄鎮農會上午召開理事會，討論總幹事「不信任解聘案」，總幹事徐學承(左立者)在場內強烈表達不滿，嗆聲理事長徐永森(右)，氣氛火爆。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣黑道

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