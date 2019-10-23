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社造國際論壇26日登場 日馬國際學者談社區營造

2019-10-23 13:28聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

「2019桃園社造博覽會－天造地社．跨域共好」桃園社造國際論壇於周六（26日）在桃園市綜合會議廳2樓會議廳舉行，論壇為「2019桃園社造博覽會」系列活動暖身，邀請到日馬國際學者開講，從多元面向共同探討社區營造的可能性，即日起開放報名，會議室場地約可容納165人，歡迎民眾踴躍參加。

為「2019桃園社造博覽會」系列活動開場，桃園社造國際論壇周六（26日）邀請到馬來西亞籍聯合國難民署顧問唐南發、日本Groundwork三島非營利組織常務理事渡邊豐博，以及日本九州工業大學建築系教授德田光弘，以論壇的方式，帶領民眾探討社區營造發展的可能性，「2019桃園社造博覽會」為跨域共學展演平台，展期將於11月16日至24日在桃園展演中心登場。

社造博覽會將以社會、環境、經濟為主軸，分別提出「公民社會」、「環境守護」、「經濟創生」三大主題，廣邀國內外社造專家學者進行分享座談，恰逢台灣移工開放30週年，在「公民社會」主題中，邀請聯合國難民顧問唐南發與桃園市群眾服務協會移工庇護中心主任汪英達，一同探討城市移工發展脈絡與公民權利推動。

「環境守護」主題則請來有「巨人先生」暱稱的渡邊豐博先生，和桃園市澗仔壢環境教育中心專任講師黃彥霖，一起討論如何讓臭水溝變身成令人想親近的生態場域；最後一個主題是「經濟創生」，為呼應今年為地方創生元年，邀請到編著「地方創生最前線」一書的作家德田光弘，與活化大溪老屋「蘭室」的國立台北藝術大學建築與文化資產研究所長黃士娟，兩人各自分享經驗，激盪地方振興未來的新契機。

「2019桃園社造博覽會－天造地社．跨域共好」桃園社造國際論壇於周六（26日）在...
「2019桃園社造博覽會－天造地社．跨域共好」桃園社造國際論壇於周六（26日）在桃園市綜合會議廳2樓會議廳舉行，邀請到日馬國際學者開講，從多元面向探討社區營造的可能性。圖／桃園市文化局提供
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移工社區營造

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