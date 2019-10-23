桃園東門國小周邊環境微整形 要讓行人受尊重幸福感
2019-10-23 12:22
聯合報 記者鄭國樑
／桃園即時報導
桃園市桃園區東門國小位於成功路二段與東國街附近，學區周邊道路車速快，東國街人行空間多被花台、電桿電箱等設施阻隔，桃園市政府交通局自8月份開始採漸進式推動東門國民小學周邊交通鄰里微整形計畫，協調管線單位遷移電箱設施並透過交通工程改善，建構一個以人為本的環境，營造幸福的學區空間。
交通局今天上午舉辦成果發表會，市長鄭文燦和議員陳美梅、黃家齊與多位里長、社區民眾都到場，承辦科簡報時指出，東門國小周邊道路過去沒有適當行人空間，學童步行或家長接送皆位於道路上險象環生；市府利用專案整合，移除影響通行的道路設施物、增設標線型人行道及減速標線，警示用路人放慢車速，改變交通行為，並透過增設電動機車換電站、建置公共自行車站點、候車資訊智慧化提升周邊生活品質，藉由小小的改變，增加生活的幸福感。提升學區周邊道路人本交通運輸的品質。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鄭文燦表示，市府交通局鄰里微整形自106年起陸續完成桃園車站、中壢車站、龍潭百年大鎮及楊心國小等10餘處交通微整形改善計畫，廣受市民好評，未來交通微整形計畫會繼續推動，桃園市政府會持續建設桃園，如期如質地完成各項建設，推動人本交通，讓市民享受幸福桃花源，共同打造「以人為本、幸福同行」的美好未來。
留言