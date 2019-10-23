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桃園東門國小周邊環境微整形 要讓行人受尊重幸福感

2019-10-23 12:22聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市桃園區東門國小位於成功路二段與東國街附近，學區周邊道路車速快，東國街人行空間多被花台、電桿電箱等設施阻隔，桃園市政府交通局自8月份開始採漸進式推動東門國民小學周邊交通鄰里微整形計畫，協調管線單位遷移電箱設施並透過交通工程改善，建構一個以人為本的環境，營造幸福的學區空間。

交通局今天上午舉辦成果發表會，市長鄭文燦和議員陳美梅、黃家齊與多位里長、社區民眾都到場，承辦科簡報時指出，東門國小周邊道路過去沒有適當行人空間，學童步行或家長接送皆位於道路上險象環生；市府利用專案整合，移除影響通行的道路設施物、增設標線型人行道及減速標線，警示用路人放慢車速，改變交通行為，並透過增設電動機車換電站、建置公共自行車站點、候車資訊智慧化提升周邊生活品質，藉由小小的改變，增加生活的幸福感。提升學區周邊道路人本交通運輸的品質。

鄭文燦表示，市府交通局鄰里微整形自106年起陸續完成桃園車站、中壢車站、龍潭百年大鎮及楊心國小等10餘處交通微整形改善計畫，廣受市民好評，未來交通微整形計畫會繼續推動，桃園市政府會持續建設桃園，如期如質地完成各項建設，推動人本交通，讓市民享受幸福桃花源，共同打造「以人為本、幸福同行」的美好未來。

鄭文燦強調市府會持續建設桃園，如期如質地完成各項建設，推動人本交通，讓市民享受幸...
鄭文燦強調市府會持續建設桃園，如期如質地完成各項建設，推動人本交通，讓市民享受幸福。記者鄭國樑/攝影
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附近社區民眾到場聽市府團隊報告推動東門國民小學周邊交通鄰里微整形計畫成果。記者鄭...
附近社區民眾到場聽市府團隊報告推動東門國民小學周邊交通鄰里微整形計畫成果。記者鄭國樑/攝影
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桃園市政府交通局8月開始，採漸進式推動東門國民小學周邊交通鄰里微整形計畫。記者鄭...
桃園市政府交通局8月開始，採漸進式推動東門國民小學周邊交通鄰里微整形計畫。記者鄭國樑/攝影
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桃園市鄰里微整形自106年起陸續完成桃園車站等10多處交通微整形改善計畫，受市民...
桃園市鄰里微整形自106年起陸續完成桃園車站等10多處交通微整形改善計畫，受市民好評。記者鄭國樑/攝影
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整形人行道鄭文燦

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