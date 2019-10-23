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石虎監測相機遭竊 苗縣議員韓茂賢：一定要找出真相

2019-10-23 11:35聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣在短短9天發現監測石虎的紅外線自動照相機38台遭竊，其中苗29線就有15台遭竊。昨在苗140線又發生石虎遭路殺，這是苗栗縣今年發生第20件路殺、21隻死亡；苗栗縣國民黨議員韓茂賢、余文忠、張志宇、楊明燁、徐功凡，議員張顧礫等人，今上午到苗29線相機遭竊現場會勘，並譴責偷竊行為。韓茂賢說「一定要找出真相」，國民黨團將研擬國民黨團版本的苗縣石虎保育自治條例。

苗栗縣石虎保育自治條例今年6月送交議會二度闖關未通過，11月苗栗縣議會將開議，苗栗縣國民黨議員余文忠說，可能會提交出國民黨團版本的石虎保育自治條例，目前還在研議中。

苗縣國民黨議員韓茂賢今現身會勘現場，韓茂賢說，長久以來石虎保育爭議不斷，苗栗縣議會國民黨團的想法，「管人不管地」教育人、訓練人保育石虎，石虎自然會得已繁衍茁壯。有些激進的保育團體認為要圈地保育石虎，議會認為在沒有配套措施完善情況下，強加諸私有土地的使用限制，是不合法的，要訂定苗栗縣特有的保育條例，「要如何訓練人、教育人來保護石虎，列為當務之急」。

韓茂賢說，這次要調查石虎的數量，作為縣議會參考，如果今天石虎數量急速下跌，那就會採取比較激烈的手段來保育石虎，如果石虎的數量穩定成長，希望能透過比較溫和的，訓練教育人的方式來保育石虎。

「這次相機掉的事件是沉重的打擊」韓茂賢說，真相一定要找出來，石虎的數量要找出來，還有誰在破壞，有意、無意，都要予以譴責，要讓石虎調查數量可以得到正確，大家觀念正確，大家一起來保育石虎。

苗栗縣國民黨議員張志宇說，強力譴責偷竊行為。他說，相機遺失，對於石虎保育的調查工作會有延誤，他也呼籲，偷竊相機的人，不管是有意還是無意，希望將相機還我們。讓儘速將石虎族群數量調查出來，才能訂定石虎保育自治條例，石虎數量還沒有調查出來，訂定石虎保育自治條例，有欠依據。

苗栗縣農業處長陳錦俊（左起）今上午會同縣員徐功凡、張志宇與張顧礫（右下）到苗29...
苗栗縣農業處長陳錦俊（左起）今上午會同縣員徐功凡、張志宇與張顧礫（右下）到苗29線，監測石虎相機遭竊地點勘查。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員余文忠（左起）、韓茂賢、楊明燁、張志宇、張顧礫，今上午到苗29線，監測...
苗栗縣議員余文忠（左起）、韓茂賢、楊明燁、張志宇、張顧礫，今上午到苗29線，監測石虎相機遭竊的地點勘查，譴責偷竊行為。記者劉星君／攝影
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石虎苗栗縣國民黨

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