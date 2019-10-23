遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀
桃園農業博覽會登場將展至27日，即將落幕，今天市議會進行農業局工作報告，首發質詢的國民黨團議員幾乎輪番猛攻農博參觀效益，直指市府砸大錢辦農博，今年迄今180萬參觀人次，多數是遊覽車動員載來的，「動員炒人氣，營造很多人參觀的假象」，質疑農博實際效益何在？再來農博落幕後，既有場館將何去何從？要求市府虛心檢討、用心規畫。
首位質詢的國民黨市議員黃敬平秀出3年來農博參觀人次與經費，3年總共花了11.6億元，認為市府持續花大錢辦理，但人次卻是逐年衰退，統計人次應該扣除這些動員來的大堆頭參訪，才是真正自發參觀人數，農業局應該分開統計，以利往後場館設置等觀光規畫，也因動員頻頻，難怪民眾反映都是一樣的園區、一樣的遊覽車，以後不要來了，也毫無參訪品質。
市議員黃婉如也直言「農博意義何在？」她去參觀過幾次，感覺現場如同市政宣傳與異業結盟行銷，她也批評，市府配給里長、議員固定遊覽車數量，請地方幫忙動員，還要準備餐點，參觀民眾都是走馬看花，慶幸「還好今年是最後一年」。
「扣除花錢動員來的人數，到底有多少？」市議員劉茂群說，很多市民、學生與社團都是市府安排免費接駁到場，明顯花錢動員增加人氣，營造很多人參觀的假象，目前180萬人次是自我感覺良好的數字，但也是浪費人民納稅錢的鐵證，猶如一場煙火秀，到底有無經濟效益，「對新屋人口與產業發展有助益嗎？」希望農業局虛心檢討。
褚春來也說，今年農博花了3.8億元，目前吸引累計180萬人次，他認為，不是反對市府辦活動，活動很辛苦要動員人力物力，但效益不是很大，扣除動員之外，實際參觀人數不多；市議員呂淑真、周玉琴也提到，自發參觀的人數並不多，建議以後這種活動辦一年就夠了。
市議員李柏坊、林政賢等人也認為，農博即將在27日閉幕，未來場館該如何來安排？李柏坊建議規畫放置於大溪月眉休閒農業區，增加地方休區亮點。
民進黨籍市議員呂林小鳳則緩頰，認為市民參觀農博後反映普遍良好，不過，她仍建議導覽時間應該縮短，因為現場場館活動豐富，導覽不要過長，避免影響逛展時間，再來也建議未來展品與藝術品可規畫分散至13個行政區續展。也避免有浪費公帑之嫌。
市議員邱佳亮也說，給農博打90分，今年因是第3年辦理，農博營運很順暢，「今年我沒有接到鄉親一通抱怨電話」，再來這段期間沒有下雨，也從原本夏天改為秋天舉辦，天氣很舒服，民眾都認為辦的不錯，給予肯定。
農業局郭承泉說，農博參觀安排由民政局、區公所負責，參觀人數委由中華電信統計，今年迄今約180萬人次，參觀人數是一項指標，但人數多寡不是重點，今年農博在農業創新、行銷，以及科技農業、循環經濟等面向都有亮點，至於後續場館安排會有妥善規畫。
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