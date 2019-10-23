親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

遊覽車動員參觀衝人數 桃園農博挨批如煙火秀

2019-10-23 11:02聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園農業博覽會登場將展至27日，即將落幕，今天市議會進行農業局工作報告，首發質詢的國民黨團議員幾乎輪番猛攻農博參觀效益，直指市府砸大錢辦農博，今年迄今180萬參觀人次，多數是遊覽車動員載來的，「動員炒人氣，營造很多人參觀的假象」，質疑農博實際效益何在？再來農博落幕後，既有場館將何去何從？要求市府虛心檢討、用心規畫。

首位質詢的國民黨市議員黃敬平秀出3年來農博參觀人次與經費，3年總共花了11.6億元，認為市府持續花大錢辦理，但人次卻是逐年衰退，統計人次應該扣除這些動員來的大堆頭參訪，才是真正自發參觀人數，農業局應該分開統計，以利往後場館設置等觀光規畫，也因動員頻頻，難怪民眾反映都是一樣的園區、一樣的遊覽車，以後不要來了，也毫無參訪品質。

市議員黃婉如也直言「農博意義何在？」她去參觀過幾次，感覺現場如同市政宣傳與異業結盟行銷，她也批評，市府配給里長、議員固定遊覽車數量，請地方幫忙動員，還要準備餐點，參觀民眾都是走馬看花，慶幸「還好今年是最後一年」。

「扣除花錢動員來的人數，到底有多少？」市議員劉茂群說，很多市民、學生與社團都是市府安排免費接駁到場，明顯花錢動員增加人氣，營造很多人參觀的假象，目前180萬人次是自我感覺良好的數字，但也是浪費人民納稅錢的鐵證，猶如一場煙火秀，到底有無經濟效益，「對新屋人口與產業發展有助益嗎？」希望農業局虛心檢討。

褚春來也說，今年農博花了3.8億元，目前吸引累計180萬人次，他認為，不是反對市府辦活動，活動很辛苦要動員人力物力，但效益不是很大，扣除動員之外，實際參觀人數不多；市議員呂淑真、周玉琴也提到，自發參觀的人數並不多，建議以後這種活動辦一年就夠了。

市議員李柏坊、林政賢等人也認為，農博即將在27日閉幕，未來場館該如何來安排？李柏坊建議規畫放置於大溪月眉休閒農業區，增加地方休區亮點。

民進黨籍市議員呂林小鳳則緩頰，認為市民參觀農博後反映普遍良好，不過，她仍建議導覽時間應該縮短，因為現場場館活動豐富，導覽不要過長，避免影響逛展時間，再來也建議未來展品與藝術品可規畫分散至13個行政區續展。也避免有浪費公帑之嫌。

市議員邱佳亮也說，給農博打90分，今年因是第3年辦理，農博營運很順暢，「今年我沒有接到鄉親一通抱怨電話」，再來這段期間沒有下雨，也從原本夏天改為秋天舉辦，天氣很舒服，民眾都認為辦的不錯，給予肯定。

農業局郭承泉說，農博參觀安排由民政局、區公所負責，參觀人數委由中華電信統計，今年迄今約180萬人次，參觀人數是一項指標，但人數多寡不是重點，今年農博在農業創新、行銷，以及科技農業、循環經濟等面向都有亮點，至於後續場館安排會有妥善規畫。

首位質詢的國民黨市議員黃敬平秀出3年來農博參觀人次與經費，3年總共花了11.6億...
首位質詢的國民黨市議員黃敬平秀出3年來農博參觀人次與經費，3年總共花了11.6億元。圖／黃敬平提供
分享
桃園農業博覽會登場將展至27日，即將落幕。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會登場將展至27日，即將落幕。記者張裕珍／攝影
分享
市議員劉茂群（左）質詢農業局長郭承泉（右），指出很多市民、學生與社團都是市府安排...
市議員劉茂群（左）質詢農業局長郭承泉（右），指出很多市民、學生與社團都是市府安排免費接駁到場，明顯花錢動員增加人氣，營造很多人參觀的假象。記者張裕珍／翻攝
分享
桃園農業博覽會登場將展至27日，即將落幕。記者張裕珍／攝影
桃園農業博覽會登場將展至27日，即將落幕。記者張裕珍／攝影
分享

農博遊覽車
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

會禮讓行人…工研院自駕車 南寮漁港上路

2019-10-23 00:08

控不信任案「偷襲」 通霄農會總幹事陳情

2019-10-22 23:50

桃市爆訓犬所違法 民代促清查

2019-10-22 23:48

原音綻FUN 桃園辦原民樂舞展演選拔賽

2019-10-22 23:38

竹縣智慧福利平台80項服務 11月上線

2019-10-22 23:25

靠水車載…桃園放流水僅用2% 挨批政策失敗

2019-10-22 23:20

龍杰訓犬中心違法繁殖、買賣 桃市罰20萬元

2019-10-22 19:14

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

桃園龍杰訓犬所虐狗案 時力籲：落實查核

2019-10-22 16:18

爭取竹市「雙語教育示範城」 鄭宏輝提三支箭

2019-10-22 13:41

打造樂齡友善社區門市 鄭文燦：供照服員休息值得鼓勵

2019-10-22 12:52

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

1年2百萬人羅東夜市 為何畫了藍色標線？

2019-10-22 14:48

基隆家電補助第二波開始了 這次有除濕機且免排隊

2019-10-22 12:52

若輕軌不進淡水老街 侯友宜：工程就省下來

2019-10-22 15:55

影／高雄市副市長葉匡時宣布 高雄解除登革熱警戒

2019-10-22 15:13

雲林百年歷史張家三秀園 整復再現風華

2019-10-22 11:48

900萬統籌分配款設監視器 不到1年廠商「跑路了」

2019-10-22 17:11

基隆首處樹葬區崇璞園明啟用 北北基民眾免費

2019-10-22 19:14

最後一期！ 台南市府下月啟動第三期設備汰換補助

2019-10-22 12:51

96歲韓粉阿嬤、書法家寫對聯 熱情歡迎韓國瑜

2019-10-22 17:58

得來速大排長龍交通打結 影響公車停靠民眾冒險上下車

2019-10-22 11:51

影／拆違建收費、劃景觀區祭獎罰 基隆4自治條例將大改造

2019-10-22 15:12

醫師返鄉服務 衛生福利部苗栗醫院添生力軍

2019-10-22 16:40

這個社區頂樓太陽能發電自給自足 還能賣電帶進收入

2019-10-22 13:41

借重深耕基層接地氣 竹市議長許修睿接藍營黨部主委

2019-10-22 18:51

《冷冷的心上人》紅遍部落 亞麥自嘲新專輯像超速被拍

2019-10-22 18:50

和美大橋台中爭取營建署補助10億元 顏寬恒：市長教的

2019-10-22 11:41

解決65線伸縮縫漏水問題 吳秉叡邀公路總局會勘解決

2019-10-22 12:53

「學姐」黃瀞瑩要歸建了？議員批柯市府強行向小局處借人

2019-10-22 16:34

議員爭取新莊蓋轉運站 侯友宜：很剛好

2019-10-22 13:08

屏東站前水舞噴泉不到2週故障 竟是垃圾惹的禍

2019-10-22 15:54

古寧頭參戰老英雄重返金門 難掩英雄淚

2019-10-22 17:18

逛高雄市場、夜市更好玩！高師大、市府合作市集再造

2019-10-22 19:33

古坑綠色隧道「藍」亂入？鄉公所：外界過度聯想

2019-10-22 15:11

哪個城市最有「智慧」？台北全球第七 空汙與塞車最惹民怨

2019-10-22 15:57

台北市設置外送「機車臨停區」 外送熱點先行試辦

2019-10-22 15:53

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

昨起電腦連兩次大當機？北市府：非駭客攻擊

2019-10-22 14:14

北市「血汗企業」是大學？議員批：勞動局是幫凶

2019-10-22 18:28

金門高粱酒入菜 醉翁之意不在酒？在料理

2019-10-22 16:46

新北換發門牌 侯友宜：年底開始

2019-10-22 15:08

葛鬱金翻轉偏鄉！粉渣變綠能、經費投入公益食堂

2019-10-23 07:39

三重人行道狗皮工程補修粗糙 婦人摔倒還骨折

2019-10-22 17:32

小吃攤徵洗碗工因性別被罰30萬 高市議員促修就服法

2019-10-22 18:55

台南社造第五家族成果展 山區12社造產業特色一次打包

2019-10-22 15:54

延宕9年！新鶯堤外便道最後一里路明動工

2019-10-22 13:18

議員：比總統府還忙？ 北市媒事組遭批人太多

2019-10-22 23:25

電子票證半價優惠 台灣好行西濱快線年底前增班

2019-10-22 17:59

居民淹怕了 立委邱志偉典寶溪滯洪池如期如質完工

2019-10-22 18:26

都審才過 大巨蛋「路型改善」啟動

2019-10-23 00:28

水稻保險保費 嘉義縣政府加碼補助至30%

2019-10-22 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top