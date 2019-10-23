再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，28.5公里處卓蘭路段往三義方向，昨天晚上7點半再發生1隻石虎陳屍，縣府人員據報到場察看，發現馬路有血跡，研判又是路殺事件，140縣道今年第7起，苗栗縣今年已發生20件石虎路殺事件，損失21隻石虎。