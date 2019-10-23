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再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，28.5公里處卓蘭路段往三義方向，昨天晚上7點半再發生1隻石虎陳屍，縣府人員據報到場察看，發現馬路有血跡，研判又是路殺事件，140縣道今年第7起，苗栗縣今年已發生20件石虎路殺事件，損失21隻石虎。

140縣道昨晚路殺是公石虎，體重2.2公斤，研判年紀一歲多，應屬亞成體，140縣道隔著大安溪與台中市相望，被視為苗栗、台中石虎交流重要廊道，林務局、縣府等有關單位都列為最優先改善石虎路殺路段。

苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／苗栗縣政府...
苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／民眾提供
苗栗縣140縣道石虎路殺熱區，昨晚卓蘭路段發生1隻公石虎路殺事件。圖／民眾提供
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石虎苗栗縣台中市
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